1星負評「穿無袖腋毛沒刮」被侮辱了！櫃台妹喊冤...網笑爛幫QQ

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

原本作為行前參考的Google評價，現在卻成了奧客「無限上綱」的天堂，各種千奇百怪的客訴理由，讓人哭笑不得。某間甜品店日前就被打上1星負評，原因竟是「櫃台小姐穿無袖沒刮腋毛」，一席話讓當事人超無奈，而老闆則笑到不行。

「Google評價真的很煩人！」女網友在爆怨公社發文吐苦水，上個月底，有位客人給他們店打1星負評，理由是「櫃台小姐穿著無袖，沒刮腋毛綁著我的生日蛋糕，我感覺我生日被侮辱了。」

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▲櫃台妹吐苦水。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到這樣的評論，老闆笑到快內傷，於是立刻截圖傳給她，身為當事者，她傻眼表示，自己明明是穿一字荷葉領洋裝，「照片model穿的這件是有袖的吧？不知道他怎麼看到我的...毛就是了，我身上毛髮已經夠少了，根根都很珍貴，身體髮膚受之父母，並不想任意刮除不行嗎？這樣也要管。」

po文雖然滿溢著怒火，但網友們還是忍不住笑噴，「真的很靠北，住海邊哦，有沒有刮腋毛也礙到他」、「哈哈哈！笑死我啦」、「奧客的腦袋，不是一般人可理解的」、「妳是用腋毛幫他綁嗎XDDD」、「覺得妳好委屈...但我還是笑了！對不起」、「他可能以前有陰影吧」。

▼超奇葩評論。（圖／翻攝自爆怨公社）



