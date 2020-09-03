外送無痛升級！超派2點備註「沒加麵給1星」　店家跪求高EQ神解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

有店家今天接到「超鴨霸」外送訂單，奧客特地備註要求，「請加麵，沒加給1星差評。」一席話讓老闆傻眼，表示現在大家都咬牙低利潤苦撐，結果還有人以威脅方式，想無痛升級，於是發文跪求處理良方，無奈問道「除了拒單還有什麼辦法呢？」

店家在爆怨公社發文吐苦水，「真的不知道原來備註是可以被威脅的欸，羞恥無極限、無痛升級的概念，有店家也遇到類似情況嗎？請求高EQ處理？」

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她表示，平台會跟顧客收取20-50元不等的外送費，也會跟店家抽3成多佣金，「並不是顧客付的所有錢都由店家拿走，大多店家都是忍痛，以超低利潤在苦撐著，請不要戰很多店家比店內價格高...有的沒的問題。」

▲以「給差評」威脅。（圖／翻攝自爆怨公社）

眼看一名奧客點了2份不辣的乾炒卷卷意麵，同時備註強調「請加麵謝謝，沒加給一星差評，請提供免洗餐具、吸管。」而原po則無奈直呼，「有特殊要求為何不出門面對店家，平台只是方便不能當隨便！」

對此，網友一面倒幫忙抱不平，紛紛回應「回報平台，說被威脅了」、「真不要臉哈哈哈」、「拒絕就好了」、「拒起來、奧客不能寵」、「恥度無上限」、「加麵阿~順便再加點料」、「這種人...都不怕吃到口水嗎」。