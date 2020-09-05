「等我5分鐘」甜點店準時關門！他PO網點名公審：沒人情味

▲原PO認為，自己大老遠來買伴手禮，但店家卻準時關店，「一點人情味都沒有」。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

網搜小組／柯沛辰報導

有網友4日在臉書抱怨，他大老遠從花蓮到宜蘭玩，想說順道購買知名奶凍捲，但當時已接近關店時間，所以他先打電話問「能不能等我們5分鐘」，不料店家婉拒後準時關店，讓他不禁直呼「一點人情味都沒有」。貼文一出，立刻遭網友灌爆，甚至釣出知名作家朱宥勳親自回應，掀起熱議。

原PO在臉書粉專匿名抱怨，當時他距離知名OOO奶凍捲只剩15分鐘路程，晚間9點49分特意打過去詢問「能不能等我們5分鐘？」起初店員說要問問看，但幾分鐘後還是說不行，「我們一樣22:00會準時關門」。

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原PO說，他後來拼命趕路，在晚間10點02分抵達店門口，但鐵門正在關，「嗯…真的覺得做生意不用這樣，一點人情味都沒有，幾分鐘也不願意等一下，是怕我們耽誤下班時間，所以趕快關鐵門嗎…」

▲原PO說，他打電話請店家稍等5分鐘，卻遭拒絕。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北餐廳2.0）

許多網友看完紛紛留言，「你早點出發，店家就能準時休息了」、「人家是賣奶凍捲，不是賣人情味，不要無限上綱啦」、「別人沒義務等你，自己不早點到還怪別人」、「就算你大老遠從火星來，也應該尊重店家的營業時間」、「人家是連鎖店，又不是個人商鋪，超時工作…你要支付店員加班費嗎？」

其中，還有人分享悲慘經驗，「我遇過要我們等他一下的，等到我們下班過了半小時，最後還是沒出現…」、「『讓我們逛一下啦，我專程從台北來欸』，那我們住台中的客人不就很吃虧嗎」、「每個人都要我們等5分鐘，我們還要不要休息」、「你怎麼不有人情味地早一點到呢？當你要求別人給予，請先懂得善待他人」。

▲貼文意外釣出知名作家朱宥勳回應。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北餐廳2.0）

值得一提的是，作家朱宥勳也在貼文下方回應，「你怎麼那麼沒有人情味，提早3分鐘到不可以嗎？」短短2小時就有超過1200人按讚，引發網友熱烈討論。

▼原PO發文討拍，反遭網友灌爆。（圖／翻攝自臉書粉專／靠北餐廳2.0）

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