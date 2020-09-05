彰化速食店火爆取餐！男拿號碼牌砸店員「我常客耶」　原因超傻眼

▲奧客大鬧速食店，羞辱櫃台店員。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

彰化一間速食店近日現做餐點，給內用的男客人一張號碼牌，請對方稍後再來取餐。不料男客人勃然大怒，將號碼牌砸向櫃台人員，當場怒嗆「店裡都知道我是常客，都會主動送餐到位子上來，搞什麼東西！」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，當時櫃台人員客氣告知「稍等5分鐘，拿著號碼牌來取餐就可以了」。男客聽完沒說什麼，過了一陣子走過來取餐，怎料站著等待約2分鐘，突然情緒失控，不僅用號碼牌砸櫃台人員，罵了一聲「王八蛋」，還猛推了店員一把。

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面對突如其來的攻擊，店員一頭霧水。下一秒，男客大聲咆哮，「店裡的都知道我是常客，都會主動送餐點來位子，搞什麼東西！」接著又是一陣辱罵。原PO說，家人在店內打工，卻遇到奧客點餐內用，「他該不會誤以為拿到熟客卷就變常客了吧…？！做服務業真的很可憐」。

▲奧客狠砸候餐號碼牌。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛表示，「他是不是以為速食店要收10%服務費？」、「又沒跟你收服務費，送餐勒，手斷了嗎？」、「常客了不起嗎？我每次都點兩份不就VIP了嗎」、「又一個花錢就是大爺的奧客，厲害就請大廚在家啦」。

其中，也有人認為店家該有所作為，「門市應該硬起來，直接黑名單，都傷害到你們員工了」、「奧客被寵壞了，到底是哪個店員去送餐的」、「店家不要息事寧人」、「卡等後續」。

對此，原PO也補充，後來其他客人看不下去，幫忙報警，但警察來了也只是查問身分，草草了事，「人生父母養，賺的都是辛苦錢，有必要這樣對待店員嗎？如果是你兒女被這樣對待，你感受如何？在台灣服務業就該死嗎？」掀起熱議。

▲奧客推打店員，一陣咆哮辱罵。（圖／爆料公社）