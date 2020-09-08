黃珊珊吃蔣萬安票源　民眾黨自認2022三腳督「可能被棄保」

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

2022年台北市長選舉近日來成為政壇熱門話題，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，若藍綠對決，國民黨由立委蔣萬安對上衛福部長陳時中或基隆市長林右昌，蔣萬安的支持度均勝出。國民黨選務人士分析，柯文哲派出副市長黃珊珊的態勢相當明顯，2022年若形成「三腳督」，以民眾黨現在偏藍的屬性來看，恐吃掉蔣萬安的票源。

國民黨選務人士指出，柯文哲讓黃珊珊成為對外發言的窗口，媒體曝光度與日俱增，欽點黃珊珊接班的意味濃厚；雖然黃珊珊是親民黨出身，但親民黨現在的影響力已大不如前，以「民眾黨取代親民黨」才是柯文哲最後的盤算。

2022年若形成「三腳督」，國民黨選務人士認為，民眾黨自從2020總統大選後，吃不到民進黨的票，逐漸向國民黨靠攏，挖角藍營的前移民署長謝立功擔任秘書長，以民眾黨現在偏藍的屬性來看，對蔣萬安不利。

不過，國民黨選務人士也表示，過去藍綠在台北市的基本盤勢均力敵，各有近4成，但現在的選民漸漸不以政黨意識投票，基本盤各減少為3成，中間選票佔4成，爭取年輕人和中間選民支持，勝算才會高。

民進黨台北市議員梁文傑7日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，假設黃珊珊會選，以民眾黨的政黨組成，黃珊珊最後可能只有5%，就會淪為棄保，棄黃珊珊保蔣萬安，因為「三腳督」狀況下，再加上民眾黨本身的理念、屬性，大部分是藍的。

民眾黨發言人楊寶楨則呼應梁文傑，她表示，經過這幾次補選，發現其實單一席次選舉，特別是縣市首長層級選舉，對小黨而言確實比較不利，「我們可能會有被『棄保』的效應，也是有可能的！」