每小時摳門市「中衛口罩到貨沒」？　她一開賣秒衝家樂福超嗨：買到很開心

▲家樂福約11點左右開賣中衛口罩。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

家樂福今（9）日於全台66間量販店開賣「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」，全台限量只有5472包，每人限購1包，但因物流時間約11點左右才陸續開賣。《ETtoday新聞雲》直擊家樂福門市，有不少民眾排隊等買，也有門市低調開賣，一名陳小姐更拿著到手口罩笑說：「有買到就很開心！」

▲▼中衛口罩紀念包掀搶買潮。



家樂福今日11時左右正式開賣中衛口罩紀念包，全台限量只有5472包，一共有菊色、紫色、tiffany藍/綠邊、tiffany藍/黑邊4色選擇，每包5入再加一個口罩透明收納袋，售價149元，但實際顏色仍以到店為主，記者直擊門市，有不少人已經排隊等買，還有店家採低調開賣模式，避免掀起暴動。

▲民眾排隊等買口罩。

一位陳小姐就興奮透露，自己前幾天都沒買到中衛口罩紀念包，「想說來家樂福碰碰運氣，我從9點開始打電話問門市，10點、11點都問一下。」因此一聽到店員說開賣了，立刻騎車衝來家樂福，忍不住直呼：「我想要的是炫紫色，但這個也漂亮，有買到就很開心！」

目前家樂福北部門市已經陸續開賣口罩紀念包，中南部預計中午過後提供販售，金門店是明天到貨，每店約分配到82包，每人限購1包，顏色採隨機出貨，實際庫存則仍依門市為主。