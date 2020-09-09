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紙本開放領券！雙胞胎中一次領兩張　一家四口成藝FUN券「勝利組」

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▲711紙本藝fun券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「紙本藝FUN券」中獎者9月9日起，每日上午9:00至晚間9:00開放領券。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

紙本藝FUN券共計65萬9,068人中獎，於今（9日）上午9時起開放四大超商領券，藝FUN券2.0以「幸運生日」方式公開抽籤，可獲得每份600元紙本藝FUN券，直擊超商有民眾一家四口全家幸運中獎，成為藝FUN券「勝利組」，田媽媽特地今早前往超商幫雙胞胎兒子領券。

▲711紙本藝fun券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲田媽媽幫雙胞胎兒子領紙本藝FUN券。

紙本藝FUN券以出生日抽選，數字「04、06、09、11、16、18、20、30」的民眾幸運得獎，田媽媽受訪時表示：「老公跟我在第一波抽獎都有中獎，想說幫小孩申請看看，剛好是雙胞胎都是9號生日，全家一起中獎。」她也表示目前兒子們就讀小學二年級，想帶他們去書局挑選文具或書籍。

▲711紙本藝fun券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲雙胞胎9日生日。

▲▼「紙本藝FUN券」中獎生日。（圖／文化部提供）

▲「紙本藝FUN券」中獎生日日期。（圖／文化部提供）

「紙本藝FUN券」得獎者不需要簡訊或驗證碼憑證，中獎者可於每日上午9點至晚上9點，攜帶中獎的「健保卡」至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的任一店家（不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取「紙本藝FUN券」。

▲711紙本藝fun券。（圖／記者陳涵茵攝）

▲用紙本藝FUN券中獎人的健保卡，即可至超商事務機插卡，再至櫃台領券。（圖／記者陳涵茵攝）

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

「3步驟」領取紙本藝FUN券：

1、到任一家四大超商事務機，點選「藝FUN券」專區。
2、插入健保卡，列印取票收據（小白單）。
3、持取票收據（小白單），到超商櫃檯換取票券。

►考量超商服務人力，領券時間為09:00-21:00，任一門市皆可領券，不限原登記超商。

►紙本藝FUN券使用及領券時間：2020.09.09(09:00) —— 2021.02.28(23:59)

客服電話：02-7745-7979

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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