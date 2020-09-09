琴聲傳情　陳文茜的琴音在關渡譜下大愛旋律

圖、文／慈濟基金會 林佳予

長亭外，古道邊，芳草碧連天，晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。天之涯，地之角，知交半零落，一觚濁酒盡餘歡，今宵別夢寒。（弘一大師〈送別〉）



即使必須依防疫規定才能入座，但座無虛席的民眾，在周日的夜晚，沉浸在一場集知性、感性的講座中，在演講者輕彈著弘一大師〈送別〉旋律，當大部份現場觀眾都跟著哼唱著「長亭外，古道邊，芳草碧連天」歌詞的曲調中，名主持人陳文茜在慈濟關渡靜思書軒心靈講座感性分享，在悠揚琴聲與觀眾合聲中，劃下完美句點。





「不論是大愛、小愛，盼是真愛、不論是年輕、年老，仍有至情」、「我們的人生是為了好好愛這個世界，不是來凋零的。」、「情，是一個很脆弱的東西。它像半透明的玻璃，不要把它看透，不要把它當成實物……因為它一摔就破。」

翻閱著《文茜語錄節選‧關於愛情》精選的佳句、聽聽陳文茜對於國際間發生大小事的「大乾坤」解析、對照個人理性與感性「小乾坤」的身心靈感受，在關渡靜思書軒心靈講座90分鐘的分享，值得省思與深思。



「我們每個人都會老去，但如果人人心目中不是想到自己，而是讓這份愛永續，愛會是永恆」，每一段分享，用實例的問題，用感性的心思、以理性的內涵，述說著陳文茜對人我之間的感受。

一個多小時的分享，從國際間讓她有所感的人事物，到探討自己人生的經歷，每個故事與案例背後，有著陳文茜個人特有的觀察力與說服力。



因為生了一場大病，讓她有因緣接觸與體會到生離死別的示現，一段關懷一位癌末病人愛的故事，在故事主角、一位女孩離開人間的最後一刻，她親自來到病房送給她鑽戒，還送給她花。

一枚貴重的五克拉鑽戒，陳文茜替臨終女孩送給對女孩不棄不離的男生。但，這個男生，陳文茜根本不熟，捨得嗎？陳文茜說：「真正的愛不是擁有、是分享，因為，愛是永恆」！

講座會場中，擺設著一部鋼琴，其實，眼尖的陳文茜一進場時就發現，分享的結尾，陳文茜說：「我來彈一首弘一大師的〈送別〉送給大家當ending」！



當「長亭外、古道邊、芳草碧連天」的琴音響起之際，「希望人人永遠珍惜今天的相遇，如果您們因此覺得人生能有一點點改變，今天的相遇將是永恆」，靜思書軒營運長蔡青兒，為關渡靜思書軒這場星夜下的分享會，講出最動人的結語！