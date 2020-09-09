局長室淪砲房！丁允恭要女記者穿短裙網襪　關門辦事錄大尺度裸片

圖、文／鏡週刊

總統府發言人丁允恭的前女友Y女向本刊爆料丁訂婚後劈腿多女，且逼她墮胎。更令人咋舌的是，Y女透露，丁擔任高雄市政府新聞局長時與當時擔任電視台記者的她交往，丁常利用上班時間在局長室與她發生性關係。

▲總統府發言人丁允恭遭前女友Y女爆料，丁曾逼她墮胎。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲丁允恭是在2014年擔任高雄市新聞局長期間與Y女交往，2人互動親密。

Y女描述，丁允恭當時經常要她穿著露出一截屁股蛋的短裙，搭配網襪、高跟鞋等性感衣著去找他，「丁會鎖門，在新聞局同事都在外面辦公的情況下，和我在辦公桌上做愛，做完後，我得穿著性感服裝離開新聞局...我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」

「好丟臉！超丟臉的！」Y女回憶起這段往事仍不斷斥責自己。她說，剛開始跑新聞時她都是穿寬大的衣服，後來為了配合丁的喜好，才開始添購絲襪、高跟鞋、迷你裙等性感衣著。

此外，丁允恭還會在性行為過後，拍攝Y女裸身自慰的影片。Y女秀出當年LINE對話紀錄，丁對她說：「好喜歡看眉（妹）展露性慾的樣子。」鹹溼對話無數，尺度更是無極限。



更多鏡週刊報導

【發言人是渣男2】逼她3度墮胎全為官位 他講了超渣的話令女友心碎

【發言人是渣男3】第二次見面就硬喇舌 一張照片戳破丁允恭單身謊言

【發言人是渣男4】決心分手他竟po親密照 女友怒控：丁允恭毀了我