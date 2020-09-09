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彰化奇葩道路「一年狂摔8車」　網友：最能測實力的路段

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▲▼路太窄！ 社頭田間巷弄不慎翻車 民眾：一秒到田中。（圖／東森新聞）

▲彰化一條路每年7、8輛車摔進田，網友直呼：「最能測實力的路。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣社頭鄉社石路760巷有一條路段，每年至少會有7、8輛轎車摔落到田裡，6日凌晨12時許又傳出有一輛車子翻覆，當事駕駛就感嘆「一邊是水溝、一邊是稻田，路實在太窄了」、「一不注意就下去田裡了」。當地村長對於該路段也很頭痛，但因為還沒有跟地主協商好，想要拓寬道路恐怕還有得談了。

彰化社頭鄉6日凌晨0時許發生翻車事件，44歲蕭姓駕駛通過社石路760巷路段時，因為路面過窄、兩側寬不到兩米半，加上天色昏暗看不清道路，導致車子側翻摔進旁邊的田地，所幸身體沒有受傷，直到天亮以後，才請人把車子吊起。蕭男感嘆，「唉，就輪子滑下去，不注意就下去田裡了。」

▲▼路太窄！ 社頭田間巷弄不慎翻車 民眾：一秒到田中。（圖／東森新聞）

▲事故現場道路白線內寬不到2米半。（圖／東森新聞）

有民眾拍下事故PO網說，「喂，我們不是約社頭嗎，你怎麼到田中了」，瞬間吸引許多網友討論，其實這一段道路「翻車事件」頻傳，就算當地人經過此地也非常小心。有居民說「就很小很窄啊，很可怕耶，其實我剛剛也有點害怕，怕一秒到田中」，甚至有人說「完全是測駕駛實力的路。」

實際回到現場，白線內路寬不到2米半，一邊是水溝另一邊就是田，開車距離沒有抓好，車輪一偏瞬間就會摔下田，居民一直希望道路能夠拓寬，除了出入方便也能減少事故發生，只是因為地主想要整塊地賣掉，不希望政府只收購部分土地，公所仍在持續協商，想要拓寬道路恐怕還有得談了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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