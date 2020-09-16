遭爆「開公務車載老婆」趴趴走！台中建設局長稱合法：將依法提告

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市政府建設局長陳大田遭網友跟監並拍下影片爆料，他開著養護工程處租賃的公務車，載太太到處趴趴走，質疑有公器私用之嫌。對此，陳大田16日發出聲明說明此事，同時揚言提告，台中市政府也對此回應了。

▲台中市政府建設局長陳大田遭網友質疑公器私用，16日上午他發出聲明說明此事。（資料圖／記者鄧木卿攝）

陳大田聲明如下：

爆料公社內文，相關之質疑內容係因不了解市府座車使用規定及政務官職務，僅作以下聲明：

本人為政務官，無分假日24小時待命服勤，依據「台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點」，公務用車得視實際需要自行決定停放地點，及供首長使用的車輛得專用借用。

爰依上開規定公務車使用無違反使用之規定，即使假日或個人行程並自付油資且依相關規定辦理。

因為建設局之行程常有到山區或工地等特殊需求，因此本局秘書室基於業務需要，爰歷任建設局長均租賃休旅傳動車輛作為公務用車。

至於利用中午休息時間赴銀行，係辦理監察院囑托財產申報與信託需要，夫妻需一同申報，而進行帳戶的整理與清結。

本人強調處事皆以公務為重，戮力從公，謹守分際，座車使用亦符合法規及歷來慣例，有心人士刻意混淆視聽，並長期跟監攝像，已造成我的家庭和同仁心生恐懼，本人將依法提出妨害秘密及妨害名譽之告訴。

台中市政府則表示，政務官無分假日24小時待命服勤，依據「台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點」，局處長公務坐車得視實際需要自行決定停放地點，供首長使用的車輛亦得專用借用。此外，市府將持續宣導公務車使用規範，避免引發外界疑慮。

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