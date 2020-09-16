萬華民宅深夜失火　鄰居開門遇濃煙竄入...觸動住警器響徹暗巷

▲屋主睡夢中聽到爆炸聲，驚見冰箱竄火拔腿逃命。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

台北市萬華區16日凌晨1時許，東園街一棟公寓1樓內的冰箱突然竄出火煙，屋主夫婦被爆炸聲驚醒後趕緊逃出，隔壁住戶開門察看時，家裡面的住宅火警警報器也同步作動，深夜巷弄內頓時警報聲大作。警消到場立即鋪設水線，在20分鐘內成功撲滅火勢，所幸無人受困傷亡，確切起火原因有待後續調查釐清。

據了解，唐姓屋主夫婦在2樓睡覺時，聽到樓下冰箱傳來爆炸聲，被聲音吵醒後立即前去查看，看到冰箱後面冒著濃濃黑煙伴著火光，趕緊跟妻子一起逃離屋外並報警。警消獲報派員到場，鋪設水線立即救火，所幸火勢迅速被撲滅，無人受困傷亡。

唐男表示，當時正在睡覺，聽到樓下有爆炸聲後下樓查看，不久聽到住宅火警警報器發出聲響，看到冰箱後面冒出火光跟濃煙趕緊跑出來，還好人沒有受傷。隔壁鄰居聽到狀況，趕緊出外查看，家裡的住警器偵測到竄入的濃煙也同步作響，頓時警報聲大作。

▲警消獲報迅速滅火，所幸無人傷亡。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第一大隊副大隊長白榮坤表示，警消於凌晨1時12分獲報，派出57名警消、18輛消防車及2輛救護車到場救災，第一時間疏散附近17名民眾，並救出隔壁的1名60歲婦人，所幸僅受驚嚇並無大礙。警消在20分鐘內成功撲滅火勢，初步判斷燃燒面積約為6平方公尺，確切起火原因有待火調釐清。