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快訊／台中2女困沙洲！海水32分鐘「從大腿淹到頭」　警消涉水急援

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▲▼台中2女受困大安港沙洲。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中2女受困大安港沙洲。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市消防局今（16日）上午6時59分接獲通報，2名女子受困在大安港沙洲動彈不得，且適逢漲潮，水深已達大腿。警消指出，當下立即聯繫海巡署出艇救援，但到達女子受困地點需要40分鐘，且漲潮相當迅速，最後只好由警消涉水救援，待上午7時31分與2名女子接觸時，水深已達頭部。

警消表示，梅女及陳女（均20歲）清晨前往大安港沙洲踏浪看海，不料卻在離岸約500公尺處受困，由於適逢漲潮，待2人發現海水水位越來越高後，已無法自行回到岸邊，焦急之下只好撥打電話向消防局報案求救。

警消第一時間聯繫海巡署派艇支援，但由於船艇駛到2名女子受困處需時40分鐘，當下漲潮相當迅速，研判2人無法久候，因此最後由小隊長李勝紘帶隊，涉水救援2名女子。2人報案時水深僅達大腿，但約半小時、上午7時31分警消與2人接觸時，海水水位已漲至頭部；待支援人員陸續趕抵後，2名女子終於於上午7時56分脫困，安全上岸，後續則交由救護人員處置。

海巡署表示，上午7時10分接獲轉報，立即由士官帶隊派遣1車3員到場協處，後陸續還有人員抵達支援，經評估現場後暫無出艇需求，2名受困女子稍早也順利救起，狀況解除後海巡人員也返隊待命。

▼2名女子在警消及海巡的協助下，稍早已平安回到岸邊。（圖／海巡署提供）

▲▼台中2女受困大安港沙洲。（圖／海巡署提供）

▲▼台中2女受困大安港沙洲。（圖／海巡署提供）

▲▼台中2女受困大安港沙洲。（圖／海巡署提供）

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