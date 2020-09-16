快訊／最有價格競爭力的蘋果手錶亮相　Apple Watch SE入手價不到1萬元

記者邱倢芯／台北報導

雖然這次等不到iPhone 12新機，不過也是年年更新的Apple Watch這次除了推出Apple Watch Series 6外，還加碼推出了價格較親民的Apple Watch SE，讓一直以來想要入手蘋果手錶，但是又對價格卻步的使用者，有機會入手Apple Watch產品。Apple Watch SE的售價為美金279元（台灣售價8,900元）。

Apple Watch Series 6

▲Apple Watch Series 6亮相。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

Apple Watch S6有新色！這次蘋果新增了手錶產品外殼顏色，除了金色與銀色外，這次還提供了紅與藍兩種新色選擇。

另外，為了實現睡眠追蹤功能，這次蘋果在Apple Watch S6中搭載了血氧測量功能，透過手錶背面的紅外線測量，讓果粉配戴入睡時，得以偵測睡眠品質；如果是在日常生活情況下，在開啟偵測功能時，手錶也在15秒內快速偵測完畢血氧數值。

▲Apple Watch Series 6搭載血氧檢測功能。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

而這次Apple Watch S6所搭載的晶片是採用基於A13處理器所改的S6晶片，不過蘋果強調，S6晶片已針對手錶產品進行優化。Apple Watch S6的訂價為399美元（台灣售價12,900元起）

▲Apple Watch Series 6售價399美元起。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

Apple Watch SE

▲Apple Watch SE價格更親民。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

而價格親民的Apple Watch SE，概念上與先前推出的iPhone SE一樣，在一些硬體規格上就沒有常規的Apple Watch來得好。

Apple Watch SE外觀乍看之下與S6看起來無異，不過採用的是S5晶片，若跟Apple Watch S3相比，Apple Watch SE的資料處理能力比快上3倍；Apple Watch SE一樣提供了加速感測器等，並支援摔倒偵測功能；值得注意的是，Apple Watch SE一樣可享受到watchOS7支援。

Apple Watch SE的售價將落在美金279元，台灣售價為8,900元；不過隨著新產品的推出，Apple Watch S3這次也進一步降價為199美元（台灣售價則為5,900元）。

根據蘋果台灣官網顯示，兩款新手錶產品將於9/17開放訂購。

▲Apple Watch SE起售價將落在美金279元。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

另一方面，這次蘋果也針對了手錶產品推出了新功能「家人共享裝置」（Family Setup），讓一些沒有iPhone的家人（例如孩童或老人家），即便在沒有iPhone的情況下也可以使用Apple Watch產品。

▲Apple Watch「家人共享裝置」（Family Setup）新功能。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

透過這項新功能，可在一支iPhone上綁定超過一支Apple Watch；家長可以透過這樣的功能，來替孩童設定可連絡人，並透過自動定位通知來確保孩子的行蹤；另外也可在孩童應該上學的時間，設定學習（勿擾）模式。