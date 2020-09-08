　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

防堵混充口罩事件重演，政府有意要求口罩逐片用鋼印標示「MD（醫用）」或原產地。

圖、文／鏡週刊

口罩國家隊之一的加利科技公司爆出，以337萬片中國製口罩假冒台製的實名制口罩，輿論譁然。避免中國製、乃至於他國進口的非醫療用口罩流入台灣市面，衝擊台灣防疫成效，政府已準備從標示及查驗二大途徑著手防堵。不過，政府官員接受本刊採訪，口罩是低價品，即便加蓋鋼印標示也可能仿造，因此打擊黑心口罩，最關鍵的還是在源頭管理。 

避免偽台製口罩竄流，標示部分，政府目前正研議不管是進口的口罩或口罩國家隊所生產的口罩，都要逐片打上ＭＤ（或Medical，指醫療用）及原產地。

國內52家廠商組成的口罩國家隊在防疫期間打出名聲，總統蔡英文還曾親訪打氣，如今卻因混充事件蒙塵。（總統府提供）

但一名政院知情官員接受本刊採訪表示，口罩不是什麼高科技的產品，連雷射標籤都有仿造的，要偽造鋼印其實不是難事，因此，加強鋼印標示雖便於初步辨識，但更重要是源頭管理，只要中國或他國進口的大量口罩，都要緊盯流向，以防止混入市面。

請繼續往下閱讀...
圖為加利出貨的實名制口罩，其中一包被發現附上一張來自中國安徽的簡體字產品合格證。（新北市藥師公會提供）

官員表示，在6月前，口罩「全額徵用」階段，國家隊廠商的工廠都會有政府派駐的駐廠人員，但6月開始宣布「定額徵用」後，駐廠人員撤出，扣除全國每日徵用8百萬片口罩，剩餘的量，廠商可自由定價、販售；這次爆發加利口罩事件，指揮中心已擬出未來國家隊徵用口罩的抽驗頻率，原料熔噴布部分，每個月至少抽驗一次，口罩則從製作到成品都要抽驗，工廠每2個月至少抽驗一次，上收的徵用口罩則是每月抽驗至少一次。

更多鏡週刊報導
【再爆混充口罩】又一家拿中國製混充　新北市口罩商黑心手法曝光
【再爆混充口罩1】官員痛批「連加工都懶」　揭加利大膽詐騙內幕
【再爆混充口罩2】口罩關鍵原料藏玄機　戳破林明進雙頭賺伎倆

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
國中被嘲「醜女」...長大變女神！25歲正妹淚揭整型照
風飛砂前幫主「文哥」告別式　百萬超跑車隊送最後一程
驚悚影片曝！桃園BMW、MARCH高速撞　1駕駛命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

靠意志力抵抗麻醉！　台大麻醉師揭「麻藥」真相：10秒內必倒

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

網紅爆性侵女遊客！　40秒「提褲走人渣片」曝光⋯背景全是痛哭聲

張口竟吐出小蛇！身體跟手臂一樣粗　8kg眼鏡王蛇誤闖臥室被捕

不斷更新／郭阜林轟出第200打點、羅力傷退　悍將3比1獅

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣

丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

加利口罩退143萬片　扛整箱要退

吳夢夢曝1年前後對比！網驚：瘦到認不出

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句傻眼

甜點店準時關門　他竟公審「沒人情味」

紙本藝FUN券250萬人申請中籤率24%

更多熱門

相關新聞

每店最多82包！家樂福明開賣中衛特殊色口罩

每店最多82包！家樂福明開賣中衛特殊色口罩

繼全聯、City’super先後開賣「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」後，家樂福也將在明（9）日於全台66家量販店提供販售，全台限量只有5742包，每店平均分配約只有82包，同樣有4款特殊色選擇，滿足首波還沒搶到的民眾。

生化武器！高中生勸大媽咳嗽戴口罩　反遭惱羞爆打

生化武器！高中生勸大媽咳嗽戴口罩　反遭惱羞爆打

84萬片假MIT口罩　無口罩國家隊成員

84萬片假MIT口罩　無口罩國家隊成員

國產醫用口罩須標示「MD、MIT」

國產醫用口罩須標示「MD、MIT」

全聯驚見「炫霓紫中衛口罩」她暗爽到極點

全聯驚見「炫霓紫中衛口罩」她暗爽到極點

關鍵字：

鏡週刊口罩鋼印

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面