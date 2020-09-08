口罩蓋MIT騙人的！官員曝「鋼印都可造假」　防黑心罩只有一招

圖、文／鏡週刊

口罩國家隊之一的加利科技公司爆出，以337萬片中國製口罩假冒台製的實名制口罩，輿論譁然。避免中國製、乃至於他國進口的非醫療用口罩流入台灣市面，衝擊台灣防疫成效，政府已準備從標示及查驗二大途徑著手防堵。不過，政府官員接受本刊採訪，口罩是低價品，即便加蓋鋼印標示也可能仿造，因此打擊黑心口罩，最關鍵的還是在源頭管理。

避免偽台製口罩竄流，標示部分，政府目前正研議不管是進口的口罩或口罩國家隊所生產的口罩，都要逐片打上ＭＤ（或Medical，指醫療用）及原產地。

但一名政院知情官員接受本刊採訪表示，口罩不是什麼高科技的產品，連雷射標籤都有仿造的，要偽造鋼印其實不是難事，因此，加強鋼印標示雖便於初步辨識，但更重要是源頭管理，只要中國或他國進口的大量口罩，都要緊盯流向，以防止混入市面。

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官員表示，在6月前，口罩「全額徵用」階段，國家隊廠商的工廠都會有政府派駐的駐廠人員，但6月開始宣布「定額徵用」後，駐廠人員撤出，扣除全國每日徵用8百萬片口罩，剩餘的量，廠商可自由定價、販售；這次爆發加利口罩事件，指揮中心已擬出未來國家隊徵用口罩的抽驗頻率，原料熔噴布部分，每個月至少抽驗一次，口罩則從製作到成品都要抽驗，工廠每2個月至少抽驗一次，上收的徵用口罩則是每月抽驗至少一次。

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