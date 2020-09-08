指揮中心澄清：84萬片「假MIT口罩」　無口罩國家隊成員

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日澄清，經關務署調查，從8月10日至9月5日扣押的580筆、84萬餘片口罩在比對經濟部提供口罩國家隊名單，與收件人名稱、統一編號及地址後，並未有口罩國家隊成員涉入，但為了方便民眾辨識，指揮中心已要求國產醫用口罩需逐片以鋼印標示「MD」或「Made in Taiwan」，最快2周內實施。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，關務署清查結果，被查扣的陸製口罩，沒有口罩國家隊廠商 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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加利科技涉嫌進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充為台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售，事件爆發後，已遭食藥署勒令停工，也開放民眾從9月4日起至11日退換貨。

指揮中心發言人莊人祥公佈最新數據，加利口罩7日回收43萬7,851片，其中較多為新北市40萬8,381片、台北市10,998片及宜蘭縣10,458片。自9/4至9/7共回收187萬5,872片。

莊人祥說，在加利口罩事件後，許多人對選購醫用口罩有疑慮，為了方便民眾辨識，已請經濟部協調，要求國產醫用口罩需逐片以鋼印標示「MD」或「Made in Taiwan」，最快將在2周內實施，經濟部已協調長傷儘速更換雕刻輪，但相關費用將由廠商負擔。

▲關務署所查扣標有「Made in Taiwan」字樣的口罩，無口罩國家隊成員。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

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