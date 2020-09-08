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3颱風接力侵襲南韓　298次國內線航班緊急取消

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▲▼ 海神颱風侵襲南韓。（圖／路透）

▲ 南韓受到3個颱風接力侵襲，造成國內嚴重災情。（圖／路透，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年第10號颱風「海神」7日登陸朝鮮半島（韓半島）後，對蔚山、釜山、大邱、慶尚北道等地造成嚴重的影響，其中釜山有多達1.7萬戶停電，國內10座機場取消了298次航班。陸上運輸方面，多條公路路面受到毀壞，鐵路也處於暫停運作的狀態，是為朝鮮半島兩周內第三個來襲的中颱，所幸移動速度快，在下午一點半就從江陵出海。

綜合韓媒報導，在經過巴威颱風、梅莎颱風後，今年第10號颱風海神接力侵襲朝鮮半島，在釜山瞬間最大風速達到每小時145公里，降雨量400毫米以上。月城核電廠2號、3號渦輪發電機在此期間運轉中止，當局研判是受到落雷襲擊，核電廠發動激才會啟動保護裝置，自動停止運轉，導致慶尚南部地區至少有3.7萬戶家庭、慶尚北部地區至少有3.2萬戶家庭斷電。

▲▼ 海神颱風侵襲南韓。（圖／路透）

為了避免災情擴大，當局緊急疏散1,640人包括來自慶尚北道的659人，來自慶尚南道的600人和釜山的212人。

此外，當局也對受災地區的37條道路進行交通管制；水上運輸方面，則是暫停了118條渡輪的營運；空中運輸方面，大約有298班國內航班被取消，其中121班從濟州國際機場出發。在海神離開南韓後，隨即過境北韓並登陸中國，目前已減弱為溫地氣旋。

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