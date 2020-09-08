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中秋國慶連假3大新交通優惠公布　北花客運來回400元、租車更便宜

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▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高公局規劃於國5北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施，搭客運能省30-40分鐘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

中秋、國慶連假即將到來，受到新冠肺炎疫情影響，國境尚未解封，公路總局預期至宜花返鄉、出遊旅次將大增。公路總局祭出3項新優惠措施，包含北花線客運單人來回400元、持客運票根向指定業者租車享優惠、統聯客運1663首次與KKday及Klook推交通優惠套票，另也實施大客車優先通行等交通管制措施，希望疏解塞車潮。

▲▼端午連假收假日國5現湧現北上車潮，雪隧南口持續回堵，將塞到深夜。（圖／記者游芳男攝，下同）

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▲連假期間，高公局於國道5號北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施。（圖／記者游芳男攝）

中秋、國慶連假公路客運多項優惠如下：

1.14家國道客運業者，配合提供89條國道客運路線，享國道客運票價平日優惠或原票價85折優惠。
2.45條台灣好行路線，持電子票證乘車享半價優惠。
3.公共運輸轉乘優惠，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。
4.東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉成，享基本里程或一段票免費優惠。
5.搭乘北花線國道客運，單人來回優惠價400元。
6.台北-花蓮鐵公路聯運優惠。
7.統聯客運1663南港-花蓮路線，與KKday、Klook等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。其中，與明利旅行社合作車票+一日遊只要988元；與花蓮璽賓行旅主題飯店合作，來回車票2份+住宿1晚只要2999元。
8.台北-宜蘭高鐵公路客運交通聯票優惠。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲連假期間，搭乘北花線國道客運，單人來回優惠價400元。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局副總工程司李忠璋表示，連假期間，高公局於國道5號北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施，大客車尖峰時段行經該路段旅行時間平均能省30-40分鐘；公路總局也在蘇花路廊於南下蘇澳及北上崇德地區規畫大客車優先通行，搭客運的乘客，於南下塞車時可省35分鐘，北上塞車時可省15-20分鐘。

▲▼中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

▲中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

國道客運在連假期間台北往返宜蘭班次，尖峰時間縮短為3-5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘，旅客也可選擇在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林等站搭乘。

▲首都客運。（圖／首都客運提供）

▲連假期間，台北往返宜蘭班次，尖峰時間縮短為3-5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。（圖／首都客運提供）

另外，到達花蓮後，除現有花蓮客運1123路線提供飯店接駁服務外，公路總局協調花蓮縣政府新闢1條飯店接駁線市區公車，預計由統聯客運於9月28日通車營運，串聯市區7個主要飯店。公路總局也與花蓮在地17家租車業者合作，民眾只要憑國道客運票根即可享有租車優惠。

公路總局運輸組組長王在莒補充，宜花地區合作租賃業者可供租車數量，小客車共有590輛、機車共有954輛，優惠部分最低65折起。至於北花客運部分，原先南港-花蓮單人單程票價為320元、板橋-花蓮單人單程票價為352元，這次雙連假期間享單人來回僅400元，約享57折到63折。

▲▼中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

▲中秋國慶連假轉乘客運再租車可享優惠。（圖／公路總局提供）

▲▼中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

▲公路總局協調花蓮縣政府新闢1條飯店接駁線市區公車，預計由統聯客運於9月28日通車營運。（圖／公路總局提供）

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