國道摔出安全門！高雄女遭輾「屍塊噴飛」慘死　悲慘身世曝光

記者柯振中／綜合報導

國道一號中山高北上58公里處5日深夜發生死亡車禍，紀姓女乘客搭乘阿羅哈客運的客運車輛，上完廁所突然從安全門跌出，遭到後方2輛轎車輾斃。紀女的母親事後透露，女兒領有身心障礙手冊，長時間由祖父母照顧，這次南下高雄，就是要接女兒上台北，沒想到竟然發生意外。

▲阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝）



事發的客運車輛5日深夜10點多經過中山高北上58公里處中壢路段，車內警報突然響起，駕駛一聽警報，原先想要停車，但疑似因為當時在高速公路上，沒有辦法馬上停下，向前行駛了一段路才停車。

▼阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝）



紀女從安全門墜落國道，後方2輛車閃避不及撞了上去，導致紀女當場慘死、屍塊四散。同車的母親聽到噩耗，感到不可置信，在鏡頭前崩潰說明，女兒領有身心障礙手冊，先前長時間住在高雄，由祖父母照顧，她則在台北工作。

由於祖父過世，祖母年事已高，身體不是很好，沒辦法照顧女兒，紀母這次返回高雄，就是要接女兒北上，但她也要上班，沒辦法全天候照顧，希望能找到地方安置女兒，沒想到發生這起意外。

▼紀姓女子掉墜落國道後遭後方車輛輾斃，當場死亡。（圖／國道高速公路警察局提供）



至於女兒為何發生意外，她也不知道，以為女兒只是去上個廁所，沒想到警報器突然響起，對死因沒有意見，但女兒墜落後，司機開了一段路才停車，她為此感到不解，希望個說法。目前檢警仍在調查，全案詳情仍待進一步釐清。