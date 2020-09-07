　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

目睹39歲女「直接打開安全門」摔飛！　同車乘客狂抖：真的很嚇人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

搭乘阿羅哈客運的39歲紀姓女乘客5日上完廁所後，突然從安全門跌出，遭到後方2輛轎車輾斃。座位靠近廁所的女乘客則透露，她目睹事發全程，直言「真的很嚇人」。撞上紀女的女駕駛表示也嚇了一跳，還來不及反應，就看到一個「東西」飛過來，車子差點失控翻覆。

▲阿羅哈女乘客墜落瞬間曝光！（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女乘客墜落瞬間。（圖／記者陳以昇翻攝）

據瞭解，39歲紀女5日晚間6時許在媽媽的陪同下，到高雄九如站買2張票一同前往臺北，到了晚間9時許，客運行經中壢下五楊高架後，紀女起身上完廁所，竟自行打開2道安全裝置後，打開安全門後墜落國道遭後車輾斃。

▲▼ 阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

▲事故現場。（圖／記者游宗樺翻攝）

據《自由時報》報導，撞上紀女的女駕駛心有餘悸說，事發時前方1輛車閃過去，她嚇了一跳，還來不及反應，就看到一個「東西」飛過來，根本來不及閃避就撞上去，車輛還差點失控翻覆。座位靠近廁所的女乘客則目睹全程，她看到紀女如廁後走出，就直接打開安全門，根本來不及阻止人就摔飛出去，「真的很嚇人。」

至於事故責任歸屬，九陽法律事務所律師何祖舜表示，包括阿羅哈司機，邱姓、郭姓女駕駛，甚至是摔出車外的紀女，都有各自可能涉及的罪責或法律責任；若安全門沒關妥、安全門未定期依規定檢修、或出車前疏失未檢查，未發現門故障，司機都有業務過失致死責任成立的可能；反之，紀女若以破壞性方法開啟，駕駛無任何過失。

何祖舜指出，開啟安全門的裝置，是否依公路總局的車檢規定安裝，或監理站規定設有必要安全設施而未設，或設計有疏失，則是阿羅哈公司的責任。

何祖舜說，先後輾過的邱姓、郭姓女駕駛可能涉過失致死罪責，若邱女未保持安全車距或超速而輾斃紀女，就會有過失；若法醫鑑定紀女是遭前車輾斃，後方的郭女就無過失致死責任。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
和許維恩5個月分手..前男友隔1年要結婚了！捧花下跪求婚成功
139線驚悚影片曝！20歲重機男壓彎失控　衝對向慘死大貨車輪
快訊／新冠肺炎再增1例　指揮中心下午2時說明！
攝影大哥嫌：穿內搭褲像香腸腿！蔡允潔「邊講電話邊哭」全被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

139線驚悚畫面曝！20歲重機男壓彎失控　衝對向慘死大貨車輪下

連偷2車「撞山壁」　苗栗男喝茫遭圍捕喊：我不用送醫

高雄男疑遭「淋油虐燒」全身恐怖疤痕　路倒街頭卻辯「跌倒受傷」

看她吃速食凍未條「脫褲狂搓」　嘉義男伸手一掏3萬元飛了

互槓5年！新店女住戶大手一揮「怒潑保全剩菜」：他害我官司纏身

目睹39歲女「直接打開安全門」摔飛！　同車乘客狂抖：真的很嚇人

湯姆熊割喉案10歲童慘死！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

IG曝動態「讓我放過自己」！22歲男摩鐵自轟頭　倒臥血泊亡

快訊／金錢豹擄2男「山區虐殺」一死一傷！台中5惡煞全遭聲押

富家千金迷信「水溝神」！5個月砸3700萬　玉皇大帝救了她

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

139線驚悚畫面曝！20歲重機男壓彎失控　衝對向慘死大貨車輪下

連偷2車「撞山壁」　苗栗男喝茫遭圍捕喊：我不用送醫

高雄男疑遭「淋油虐燒」全身恐怖疤痕　路倒街頭卻辯「跌倒受傷」

看她吃速食凍未條「脫褲狂搓」　嘉義男伸手一掏3萬元飛了

互槓5年！新店女住戶大手一揮「怒潑保全剩菜」：他害我官司纏身

目睹39歲女「直接打開安全門」摔飛！　同車乘客狂抖：真的很嚇人

湯姆熊割喉案10歲童慘死！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

IG曝動態「讓我放過自己」！22歲男摩鐵自轟頭　倒臥血泊亡

快訊／金錢豹擄2男「山區虐殺」一死一傷！台中5惡煞全遭聲押

富家千金迷信「水溝神」！5個月砸3700萬　玉皇大帝救了她

同比賽爆擊2次…喬科維奇失控出局　英隊長驚：主審為何沒先警告？

國民黨代表討故宮收入　吳佩蓉拿預算打臉：不如清查黨務高層

新手也能養成雲端架構師　伊雲谷助待業人士「轉職上雲」

擁抱九二共識？　江啟臣：過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚

國民總管莫名被驅逐出場　原因是看球「沒戴口罩」

擔心獨生女上大學被「豬哥」騷擾！　單親爸竟重考一起上學

陳時中喊話藍營「食安要同調」：帶排骨便當到他縣違法，不怪嗎？

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！　捧花下跪求婚成功

台南飛天小女警、熊熊遇見你卡通房可愛翻　住一泊二食送12吋布偶

虎斑貓躲角落飛機耳逼視！　下秒像被拎起「站立飄過」嚇壞網友

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

社會熱門新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

男摩鐵自殺　IG：讓我放過自己

湯姆熊割喉案！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

前男友麻吉強行侵入…她子宮發炎哭喊：我好髒　

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

即／金錢豹擄2男虐打　5惡煞全遭聲押

北車「最嗆街友」喊單挑　被猛踹51下慘死！　

目睹39歲女摔飛！乘客狂抖：很嚇人

即／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」

女兒離奇慘死國道　北漂媽曝心酸

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

屏東男騙送狗狗！帶11歲女童回家侵犯

更多熱門

相關新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

國道一號中山高北上58公里處5日深夜發生死亡車禍，紀姓女乘客搭乘阿羅哈客運的客運車輛，上完廁所突然從安全門跌出，遭到後方2輛轎車輾斃。紀女的母親事後透露，女兒領有身心障礙手冊，長時間由祖父母照顧，這次南下高雄，就是要接女兒上台北，沒想到竟然發生意外。

墜落瞬間曝！阿羅哈女連開2安全裝置跌出安全門慘死

墜落瞬間曝！阿羅哈女連開2安全裝置跌出安全門慘死

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

女乘客「掉出安全門」　2車衝輾...屍塊散國道

女乘客「掉出安全門」　2車衝輾...屍塊散國道

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

關鍵字：

阿羅哈客運安全門

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

乾電池回收0.5公斤換11元　超商限時加碼

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面