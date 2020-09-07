目睹39歲女「直接打開安全門」摔飛！　同車乘客狂抖：真的很嚇人

記者蔡儀潔／綜合報導

搭乘阿羅哈客運的39歲紀姓女乘客5日上完廁所後，突然從安全門跌出，遭到後方2輛轎車輾斃。座位靠近廁所的女乘客則透露，她目睹事發全程，直言「真的很嚇人」。撞上紀女的女駕駛表示也嚇了一跳，還來不及反應，就看到一個「東西」飛過來，車子差點失控翻覆。

▲女乘客墜落瞬間。（圖／記者陳以昇翻攝）

據瞭解，39歲紀女5日晚間6時許在媽媽的陪同下，到高雄九如站買2張票一同前往臺北，到了晚間9時許，客運行經中壢下五楊高架後，紀女起身上完廁所，竟自行打開2道安全裝置後，打開安全門後墜落國道遭後車輾斃。

▲事故現場。（圖／記者游宗樺翻攝）



據《自由時報》報導，撞上紀女的女駕駛心有餘悸說，事發時前方1輛車閃過去，她嚇了一跳，還來不及反應，就看到一個「東西」飛過來，根本來不及閃避就撞上去，車輛還差點失控翻覆。座位靠近廁所的女乘客則目睹全程，她看到紀女如廁後走出，就直接打開安全門，根本來不及阻止人就摔飛出去，「真的很嚇人。」

至於事故責任歸屬，九陽法律事務所律師何祖舜表示，包括阿羅哈司機，邱姓、郭姓女駕駛，甚至是摔出車外的紀女，都有各自可能涉及的罪責或法律責任；若安全門沒關妥、安全門未定期依規定檢修、或出車前疏失未檢查，未發現門故障，司機都有業務過失致死責任成立的可能；反之，紀女若以破壞性方法開啟，駕駛無任何過失。

何祖舜指出，開啟安全門的裝置，是否依公路總局的車檢規定安裝，或監理站規定設有必要安全設施而未設，或設計有疏失，則是阿羅哈公司的責任。

何祖舜說，先後輾過的邱姓、郭姓女駕駛可能涉過失致死罪責，若邱女未保持安全車距或超速而輾斃紀女，就會有過失；若法醫鑑定紀女是遭前車輾斃，後方的郭女就無過失致死責任。