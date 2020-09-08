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霹靂特警緝毒犯　移送拘留所犯嫌心臟病突發警及時送醫挽一命

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▲張姓男子持有安非他命毒品被台南市警方查獲，卻心臟病突發，警方及時發現送醫，挽回一命。（圖／記者林悅翻攝）

▲張姓男子持有安非他命毒品被台南市警方查獲，卻心臟病突發，警方及時發現送醫，挽回一命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名張姓毒犯因持有安非他命，被台南市保安大隊霹靂小組分隊長林璟翔、警員劉昱成查獲，張嫌在警方做完筆錄欲移送拘留所時，竟心臟病突發，經警方急送安南醫院急救，警方查出張嫌患有心臟衰竭症，平時在北部就醫，因南下未攜帶治療藥物，導致症狀突發，所幸警方即時發現，挽救了一命。

台南市警保安大隊霹靂小組分隊長林璟翔、警員劉昱成，日前執行巡邏勤務，在凌晨時分，於永康區忠孝路附近，查獲張姓男子持有二級毒品安非他命11包、注射針筒及藥鏟，遂將其帶案回偵辦。

張嫌在製作筆錄時非常緊張，時不時會眨眼，警方也適時安撫其情緒；但就當要送往拘留所時，警方發現張嫌有盜汗、呼吸不順等症狀，問其意願後，並迅速將他送往台南市立安南醫院就診。醫生診斷為心臟衰竭症，平時在北部醫院就診，本次因南下未攜帶治療藥物，導致症狀突發，所幸有警方即時發現，挽救了一命。

警方指出，吸食毒品既犯法又傷身，若不是警方即時盤查，張嫌恐吸毒後，後果不堪設想，也算是幸運撿回一命。

據台灣高檢署統計指出今年第1季新已有42人因吸食新興毒品死亡，其中超級搖頭丸（PMMA）死亡人數高達31人，這次保大秉持著「抓毒為治安、抓人亦救人」的原則，偵辦過程均會關懷犯嫌身心狀況，並勸戒其吸毒所帶來不可逆的傷害，以期許毒犯能戒毒、遠離毒害！

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