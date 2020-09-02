台中警越區台南抓人　毒犯拒捕衝撞、幹員跳車...2人受傷送醫

▲台中市刑警大隊越區辦案到台南市東區緝捕李姓毒嫌時，李嫌駕車衝撞警車拒捕竄逃，造成員警腳受傷，李嫌在警方緝捕過程，腳部受傷，送醫無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台中市警局刑警大隊，2日上午10時多，越區辦案到台南東區仁和路追緝1名李姓毒嫌時，李嫌駕車衝撞警方機車與偵防車拒捕逃竄，員警駕車追逐並對空鳴槍示警，最後追到仁和路、文化路口，李嫌棄車逃跑，警方與熱心路人追逐將他壓制，李嫌拼命掙扎腳部受傷，另騎車幹員雖及時跳車但腳也受傷，均送醫治療。



據了解，台中市刑警大隊約10餘名幹員，2日上午10時30分左右，通報台南市警局到台南市東區仁和路91巷內查緝37歲的李姓毒品人口。中市刑大幹員分乘3輛偵防車與1員警喬裝機車騎士前往查緝，警方見李嫌走出家門，即上前示意攔查，不料李嫌馬上竄進他的自小客車，先倒車衝撞騎機車的陳姓員警，陳員見狀立即跳車，幸好僅腳部受傷，但所騎機車與另1輛停在路旁的機車都被撞倒受損。



李嫌要脫逃時，遇台中市刑大幹員駕駛偵防車堵在李嫌車前，李嫌竟加油門駕車猛力衝撞警方車輛，接著從巷內偵防車旁的空間加速逃竄，惟因空間不大，李嫌開車硬擠高速通過時，把巷內兩戶民宅的門牆柱撞破。



台中刑大幹員見狀，馬上駕車尾追，追了約1、2公里到仁和路與文化路口時，警方幹員對空鳴放1槍示警，此時李嫌的車子因車子嚴重受損，在文化路上棄車逃逸，警方下車追逐，而附近幾名路人也見義勇為，協助警方幹員壓制李嫌，李嫌拼命掙扎，導致腳部受傷，被警方戒護送醫。案發後，轄區台南市警一分局接獲通報，也派員前往協助管制調查。



台中市刑大警方對李嫌住處與座車進行搜索，警方初步發現有疑似毒品，全案由台中市警方調查偵辦中。

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