台南婦駕高檔休旅車擦撞側翻「卡巷弄」　女兒撞到頭送醫

▲台南市1名婦人駕駛200多萬名貴休旅車，擦撞1輛停在路旁轎車左後輪，再撞1部轎車左前門後側翻，整輛車橫躺將狹窄巷弄卡死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名婦人29日晚上8時多，駕駛200多萬名貴休旅車，行經南區大同路2段482巷，不慎擦撞1輛停在路旁轎車左後輪，再撞1部轎車左前門後側翻，整輛車橫躺將狹窄巷弄卡死，婦人自行脫困未受傷，但其女兒頭部送傷送市立醫院救治，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

據了解，該名婦人家住台南市東區，開車外出行經大同路二段482巷，不慎擦撞1輛停在路旁轎車左後輪，再擦撞另輛轎車左前門，車輛側翻，她脫困後馬上報警處理。該肇事休旅車售價高達200多萬元，除左側車身受損外，還波及2轎車，損失慘重，且車輛橫躺將狹窄巷弄卡死，婦人自行脫困未受傷，不少社區居民在場圍觀，大家議論紛紛，車子要怎麼開才能做到這樣，簡直神乎其技。

市警六分局交通分隊楊峰祐小隊指出，該起交通事故應該該名婦人轉彎時，可能未注意車前動態，去擦撞到停在路邊1部轎車左後輪，再摖撞另部轎車左前門後整部車輛失控側翻，開車駕駛人沒有受傷，也沒有喝酒，車上乘客是她女兒，頭部有挫傷，以救護車送台南市立醫院救治，幸無大礙。警方據報後立即前往現場勘查測繪蒐證，並排除道路障礙，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

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