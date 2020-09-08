新北再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！





▲新北市長侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／新北報導

繼「加利科技」假口罩事件之後，新北市又傳出黑心工廠將東南亞及大陸輸入之口罩，冒充「MIT」口罩。對此，新北市長侯友宜8日表示，進出口的相關資訊都掌握在中央手裡，新北市一定全力跟中央配合全力防堵黑心口罩，希望檢調單位從重依法究辦。

侯友宜說明，目前這些案子跟資訊都掌握在檢調手裡，中央有相關的資訊可以做核對，需要地方配合查察的，地方一定全力配合防堵不肖的黑心商人，仿冒口罩進口台灣，所以目前為止都在檢調偵辦當中。

侯友宜表示，他已經要求勞工局，不只針對口罩工廠，在勞動的休假以及工時的問題，都要重新去務實的看待，到底有沒有按照勞基法的規定，尤其國家口罩隊發生事情以後，他就不斷地提醒勞工局，還是要不斷地針對口罩工廠全力加強查察，現在他們都已經嚴格地加強、在取締當中。

侯友宜表示，這一段時間，因為所有的進出口的海關資料，相關的訊息都掌握在中央，希望中央能夠把很多的進出口口罩的信息提供給地方，讓地方能夠很清楚的掌握，讓中央跟地方攜手合作，全力的堵住有一些偽冒這個國家口罩隊，或有一些不良的口罩進到台灣來冒充。這樣的違法的事情不是只有檢調要查，中央跟地方政府應該並肩作戰，全力防堵保護國人的健康。

對此，新北市衛生局食藥科表示，指揮中心日前發現口罩進口量出現異常，交代地方政府協助稽察，新北市在稽查過程中發現一間工廠出入來源「有問題」，但細節不變透露，一切已經交由檢調單位釐清中。

對此，衛生局表示，輸入口罩進口相關資料均由中央掌握，如有發現異常情形，衛生局必全力配合中央查緝，查獲疑似不法行為交由檢調偵辦。

日前口罩製造商「加利科技」遭新北藥師通報該廠商販售假MIT口罩，衛生局查獲加利從安徽進口陸製口罩337萬片，改標後在壓上與台製醫療級口罩混裝販售，消息曝光後引起全台輿論譁然。