加拿大稱中企賣假口罩要「全數召回」　中使館回應：假消息

▲N95口罩示意圖。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

加拿大媒體先前報導，加拿大衛生部針對上海公司銷售「N95假口罩」發布產品安全警告，撤銷該公司出入口許可證，並要求召回相關口罩。對此中國駐加拿大使館回應，已證實並未有假口罩進入加拿大市場。

根據中國駐加拿大8日聲明，一家加拿大媒體6日報導，上海蘭生輕工業品進出口有限公司使用上海大勝保健品製造有限公司名稱，銷售假冒N95口罩，加拿大衛生部已撤銷上海蘭生公司對加出口許可證並要求企業「停止銷售並召回涉事口罩」。

中方對此高度重視，聯繫加拿大相關部門和上海蘭生公司了解情況。調查後得知，上海蘭生公司未向加拿大出口過上海大勝生產的口罩，也未收到來自加有關部門的指令要求。中方也從加方得到證實，並未發現產品安全警告所稱假冒產品進入加拿大市場，已請加方更正有關提醒。

中國駐加使館發言人表示，中方一貫高度重視出口產品質量，嚴厲打擊假冒偽劣產品，願本著實事求是的態度，繼續與加方一道就具體問題保持溝通，及時澄清事實、妥善加以解決。

新冠肺炎疫情暴發以來，中加雙方相互支持、相互幫助，積極開展應對疫情合作，取得了良好效果，中方願與包括加拿大在內的國際社會繼續加強抗疫合作。

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