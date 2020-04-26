假貨到處流竄！大陸已查獲「8900萬個假口罩」...高達3.5億人民幣

▲口罩成為疫區必備用品。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸全國打擊侵權假冒工作領導小組辦公室主任、國家市場監督管理總局副局長甘霖24日表示，截至24日，全國市場監管部門共出動執法人員1192.7萬人次，檢查經營戶1589.5萬戶，大陸查獲問題口罩8904.6萬個，查獲其他問題的防護用品41.8萬件。

根據人民網報導，《中國知識產權保護與營商環境新進展報告（2019）》發佈會上，甘霖透露，累計查辦非法制售口罩等防護用品案件是29906起，其中立案查處案件26605起，罰沒款3.5億元人民幣（下同），案值3.1億元。

▲大陸國家市場監督管理總局副局長甘霖。（圖／翻攝自中國網）

甘霖指出，新冠肺炎疫情發生以來，口罩、額溫槍等防護用品一度緊缺，一些不法分子藉機製作假冒偽劣防護產品販賣，包括熔噴布等原材料，損害人民群眾的合法權益，同時也擾亂了市場秩序，甚至影響社會穩定。

市場監管總局4日會同網信辦、公安部、生態環境部、商務部、衛生健康委、海關總署、藥監局等8個部門聯合，重點打擊四類行為，一是嚴厲打擊生產銷售不符合安全標准產品及過期失效產品的行為。二是嚴厲打擊以普通非醫用口罩冒等充醫用口罩以假充真、以次充好的行為。三是嚴厲打擊生產銷售無生產日期、無廠名廠址、無產品質量合格証明等三無產品，以及冒用認証標志等質量標志的行為。四是嚴厲打擊商標侵權、假冒專利、仿冒混淆等行為。重點是這四類。

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