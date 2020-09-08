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萬噸貨輪翻覆…船員緊抓「漂浮牛」獲救！　還有40人下落不明

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▲▼巴拿馬籍船隻翻覆，1船員抓著牛漂浮獲救。（圖／路透）

▲1船員抓著牛漂浮爬上救生艇獲救。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

巴拿馬籍活體牲畜貨輪「GULF LIVESTOCK 1」月初時受梅莎颱風影響，在日本奄美大島附近海域失聯，目前43名船員中，僅找到2名菲律賓籍的生還者與1具遺體。其中一名生還者出面受訪時表示，他當時落海後拼命抓著浮在眼前的牛，支撐了幾分鐘後才幸運爬到救生艇上，過了2天才被救起。

▲▼巴拿馬籍船隻翻覆，1船員抓著牛漂浮獲救。（圖／路透）

▲▼巴拿馬籍船隻翻覆，第2名生還者獲救。（圖／路透）

▲▼巴拿馬籍船隻翻覆，1船員抓著牛漂浮獲救。（圖／路透）

根據《共同社》與《日本經濟新聞》報導，搜救隊4日救起的30歲菲律賓籍船員目前身體狀況良好，他接受訪問時指出，當時船的引擎突然停止運轉，他穿著救生衣走到甲板，結果一陣大浪打來就被甩到海裡，回過神後發現，有一頭牛在他面前載浮載沉，便立刻抓著牛不放，支撐了幾分鐘後才爬上飄來的救生艇，過了2天才被搜救隊發現。

據了解，這艘載全長134米、寬20米的貨輪，載有39名菲律賓籍、2名紐西蘭籍、1名澳洲籍船員與5800頭牛準備駛往中國河北唐山市。結果不幸遇上梅莎颱風，船舶動態追蹤網站Marine Traffic的船舶航跡圖顯示，貨輪在2日晚間幾乎是直接朝向梅莎颱風中心駛去。

目前因為10號颱風海神影響，日本海上保安廳一度暫停搜救工作，目前還有40人尚未尋獲。

►載5800牛貨輪颱風翻覆！3天後再尋獲1生還者　躲救生艇漂流
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