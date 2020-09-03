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航跡曝「直接朝颱風中心開」…巨浪拍翻貨輪　5867頭牛與43人遇難

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▲▼GULF LIVESTOCK 1貨輪遇險前航跡圖。（圖／翻攝自TWITTER／MarineTraffic）

▲GULF LIVESTOCK 1貨輪遇險前航跡圖。（圖／翻攝自TWITTER／MarineTraffic）

記者王致凱／綜合報導

巴拿馬籍活體牲畜貨輪「GULF LIVESTOCK 1」疑似受梅莎颱風影響，2日凌晨在日本奄美大島附近海域發出遇險訊號後失聯，船上43名船員僅菲律賓籍大副被尋獲，其餘人員和船隻下落不明。菲籍大副表示，當時船隻在海上失去動力，遭大浪拍打傾覆，他落海後並未見到其他船員。

綜合日本放送協會、《今日日本》（Japan Today）報導，巴拿馬籍貨船Gulf Livestock 1於2日凌晨1時45分發出求救訊號，位置在鹿兒島縣奄美大島西方約185公里海域，當時梅莎颱風暴風中心正通過附近。

日本海上保安本部與海上自衛隊收到訊號後立刻前往搜救，至2日晚間10時左右，海上自衛隊一架偵察機在奄美大島西北方約120公里處海面，發現一名身穿救生衣的男子，救起後證實為45歲菲籍大副艾德瓦羅多（Sareno Edvarodo）。

▼日本救難人員救起菲籍大副。（圖／路透）

▲▼巴拿馬籍貨輪「GULF LIVESTOCK 1」於日本外海失蹤。（圖／路透）

日本海上保安本部發言人引述艾德瓦羅多的說法，GULF LIVESTOCK 1輪當時先在海面上失去動力，接著就被狂風巨浪衝擊至船隻傾覆。艾德瓦羅多稱，他接收到最後的指示是穿上救生衣棄船，他跳入海中，但沒有看見其他船員。

日本海上保安本部表示，目前已經出動三艘艦艇、五架飛機和兩名潛水員，持續在附近海域尋找失蹤船員與船隻下落，希望能在海神颱風通過前尋獲失蹤者。發言人補充說，失蹤船員包括39名菲律賓籍、2名紐西蘭籍和2名澳洲籍。

日本海事單位將GULF LIVESTOCK 1輪的船舶自動識別系統（AIS）資料與颱風路徑疊加，發現該輪上月30日與31日，幾乎與梅莎颱風保持平行朝西北方向航行，但1日從與論島和沖永良部島之間水道通過後，船舶航跡逐漸與颱風中心越來越接近，但該輪直到當天晚間8點前幾乎沒有改變航向，隨後在2日凌晨發生事故。

船舶動態追蹤網站Marine Traffic在社群網站上分享船舶航跡圖，顯示GULF LIVESTOCK 1輪當晚幾乎是直接朝向梅莎颱風中心駛去。根據網站資料，GULF LIVESTOCK 1輪全長134米、寬20米，總噸位11947，建造於2002年。

紐西蘭外交部證實，GULF LIVESTOCK 1輪於8月14日離開紐西蘭內皮爾港（Napier），目的地為中國唐山京唐港，船上載有5,867頭活牛。紐西蘭初級產業部（MPI）表示，在GULF LIVESTOCK 1輪失蹤後，已經暫停批准活體牛隻出口。

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▼GULF LIVESTOCK 1貨輪過去停泊在西澳洲弗里曼特爾。（資料照／路透）

▲▼GULF LIVESTOCK 1貨輪停泊在西澳洲弗里曼特爾。（圖／路透）

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