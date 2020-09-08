賴品妤大方認愛曾玟學　王婉諭：「男未婚女未嫁」無道德問題

▲曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤遭爆料與無黨籍苗栗縣議員曾玟學傳出新戀情，兩人也稍早也在臉書表示，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力」。對此，時代力量立委王婉諭8日上午受訪時表示，私人感情部分不予評論，而且「男未婚、女未嫁」，沒有道德上的問題。

曾玟學和賴品妤被周刊直擊，從9月2日至5日，連續4天在女方香閨共度春宵，也不避諱在街上十指緊扣、熊抱纏綿、撥髮調情，相當甜蜜，曾玟學陪賴品妤逛藥妝店時，還不時用手撥弄賴品妤的頭髮和脖子，逗得賴品妤羞怯嬌笑，最後兩人甜蜜返回愛巢。

王婉諭8日上午受訪時表示，日前他與曾玟學在苗栗設立聯合服務處，在曾玟學退黨後服務處會重新整理，有關曾玟學的私人感情她不便評論。時代力量立法院黨團總召邱顯智也說，這次賴品妤與曾玟學之間的私人感情，他對此不便評論。

至於先前是否有發現賴品妤與曾玟學關係友好，王婉諭則說，她沒有特別注意，只知道兩人都很重視工作，不會特別關注私人感情的問題，且目前「男未婚、女未嫁」，因此沒有道德上的問題。

王婉諭強調，自己都是在公領域接觸曾玟學，在工作表現上，曾玟學是非常認真的年輕人，其工作表現大家有目共睹。至於時代力量內部有人以「當新潮流女婿」諷刺曾玟學，王婉諭則表示，相關事情她並不清楚，這要詢問當事人。