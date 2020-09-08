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林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

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▲林佳龍與賴品妤出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍與賴品妤出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

太陽花學運女戰神、立法委員賴品妤今日被爆出與議員曾玟學熱戀中，交通部長林佳龍今日貼出4張照片，只見他與話題正多的賴品妤一同出遊，玩遍東北角，網友留言貼出曾玟學照片，笑虧「還不放人回來！」

林佳龍近日力推國旅，觀光局今與台灣千里步道協會舉辦「淡蘭國家級綠道」公私協力國際推廣合作備忘錄簽署儀式。林佳龍日前與新北市長侯友宜相約走了一趟淡蘭古道，他表示，鼓勵大家安排一趟或多趟親近山林之旅，無論是郊山、中級山、百岳，都是用雙腳認識這片土地的最佳方式。

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▲林佳龍與賴品妤出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍與賴品妤出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍與賴品妤出遊。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍與賴品妤出遊，分享東北角深度旅遊玩法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍今日又貼出4張深度旅遊的照片，而與他一同出遊的就是熱頭上的賴品妤，他與賴品妤到了東北角，踏遍舊草嶺環狀線自行車道騎車、灆咖啡石城店看龜山島 、卯澳海洋驛站 吃藤壺、鮮物本舖(天然的最好) 九孔養殖生態體驗，將東北角從頭玩遍一輪。

不過由於今日賴品妤被爆出與曾玟學熱戀中，網友也留言笑虧「品學兼優的約會？」、「不是要品學兼優，竟然跟佳龍跑去撒野啦」、「曾玟學會生氣喔！靠這麼近」，還有人貼出曾玟學的照片，寫下「還不放人回來！」相當有趣。

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