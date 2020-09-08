酸曾玟學挨轟！翟本喬道歉：有失格調…祝福你們有美好未來

▲翟本喬。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

日前退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學，被爆出熱戀民進黨立委賴品妤，兩人大方認愛。不過，時代力量前不分區立委候選人翟本喬酸曾玟學，不是因為被講幹話而退黨，引來網友砲轟，他緊急刪文，並發文致歉。

翟本喬在臉書社團「黃國昌官方後援會」發文表示，「就說曾玟學沒那麼淺薄，會為了被講幾句幹話而退黨，不過，我只說對了一半，他的確不是因為被講幹話而退黨。跟講話無關」、「超高級酸」、「委屈了國昌」。

翟本喬言論引來網友砲轟，他緊急刪文，並在臉書發文表示，曾玟學早已因為其他個人因素而要退出時代力量，但以別人的錄音錄到的黃國昌氣話為藉口，讓黃國昌再次受到重大打擊，這是他不能原諒曾玟學的地方，所以在生氣之下發文，以及在朋友的文章下留言諷刺。

翟本喬說道，冷靜下來之後回想，的確是有失水準和格調，看到別人的批評，也是如此，所以決定刪文，他一向以不刪文為原則，先前只有兩次，一次是2016對連勝文的不當諷刺，一次是2018選戰後的平息紛爭，這是第三次。

翟本喬還說，知道網路上一定有佷多人截圖留存，「沒關係，歡迎以後不時拿出來提醒我，不要再犯相同的錯誤。同時也在此向曾玟學及賴品妤致歉，祝福你們有個美好的未來」。

不過，網友似乎不領情，紛紛留言「談戀愛跟退黨有關係？倒果為因吧」、「羞辱人的是黃國昌，為什麼被罵的要道歉？是誰違規把你放上不分區？檢討別人超嚴格，自己就輕輕鬆鬆，這點雞昌和你一樣」、「來看你有多丟臉，刪就刪，理由一堆」、「雙方都單身，人家戀愛干你屁事，用政治語言攻擊別人私生活，未免也太沒品了，凡事要就事論事，才不會讓別人看破你的手腳」。