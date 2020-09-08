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高雄男疑回家被撞！整車撞成鐵餅「運將乘客雙亡」…檢相驗釐死因

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記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

高雄小港7日深夜發生一起重大死亡車禍！一名沈姓男子開著黑色自小客車先在
沿海一路擦撞2部機車後肇逃，接著在小港機場前高速撞上計程車，導致車上姚姓運將及謝姓乘客傷重不治。警方表示，肇事駕駛並無酒駕，但疑似有癲癇病史，不過肇事原因仍有待調查，而2名死者8日上午將進行相驗，詳細死因也有待釐清。

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

▲高雄2死車禍，檢方相驗釐清死因。（圖／東森新聞）

這起案件發生在7日深夜11時許，沈男開著車在小港區沿海一路上，與騎機車的廖姓男子、陳姓女子發生擦撞，他沿途經過中山四路、民益路口時還闖紅燈，接著從後方衝撞上計程車，讓58歲的姚男、47歲謝男受困車中，當場無呼吸心跳，2人送醫搶救後不治，沈男則已轉入加護病房觀察。

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

警方調查，40多歲的沈男擔任擔任板車的焊接工，車禍當時並無酒駕，但有癲癇病史，而車上也沒有搜到任何違禁品，因此車禍原因仍有待釐清。警方另外查出，謝男疑似要到醫院探望生病的母親，卻毫無減速的撞上2輛機車後，又撞及計程車，釀成2死慘劇。

此外，計程車上的謝姓乘客當時身穿工作服，疑似是下班後要搭車返回租屋處，卻不幸遇上車禍喪命，而檢方8日上午也將為其及姚姓運將進行相驗，詳細的死亡原因仍有待調查釐清。

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