疑酸陳時中「樓梯沒爬好會摔倒」　蘇揆：非針對！道理適用所有人

記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前遭黨部證實有意參選2022台北市長選舉，而民進黨方面，衛福部長陳時中為熱門人選之一，甚至在《ETtoday新聞雲》最新民調中，蔣萬安也只險勝陳時中而已。對此，行政院長蘇貞昌日前受訪似乎暗酸陳時中「樓梯若沒爬好會摔倒」，而蘇貞昌8日則回應，這是父母教他的道理，人生要踏踏實實，沒有針對任何人。

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



對於台北市長人選議題，蘇貞昌昨說「樓梯若沒爬好會摔倒」，遭解讀是在暗酸陳時中，蘇貞昌則解釋，這句話是爸爸媽媽從小時候就教他的，人生就是像爬樓梯，一步一步、踏踏實實，不要急、不要摔倒，這道理適用在每一個人做每一件事情上，「我不是針對任何人，我只是把父母教我的道理終身難忘，與大家分享」。

至於有媒體追問陳時中選台北市到底好不好，蘇貞昌說，跟陳時中、鄭麗君都很好，都在他做行政院長工作的時候幫助他很多，都是非常好的人才，「各方對他們有期待，我都很樂意看到」。

《ETtoday新聞雲》6日公布2022北市長最新民調，若是藍綠對決的戰局，由蔣萬安對上陳時中，蔣萬安以43.7％的支持度，勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6個百分點。

而在民進黨內部陳時中與林右昌互比，台北市民比較支持陳時中參選台北市長，陳時中的支持度為38.3％，林右昌的支持度為13.2％，兩人的支持度差距為25.1個百分點。

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