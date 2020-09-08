陳時中：口罩庫存還有3億多片！痛批加利「沒資格待在國家隊」

▲衛福部長陳時中痛批加利公司是「害群之馬」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

加利科技公司進口中國非醫用口罩混充實名制口罩，引發外界撻伐！惡行被爆出後老闆解釋是產量壓力大，員工無法休息，希望將加利踢出口罩國家隊。對此，衛福部長陳時中痛批，加利公司是害群之馬，「他竟然說國家口罩隊為恥，這太離譜。」被問到秋冬疫情若再一波台灣口罩庫存量夠嗎，他也做出回應。

陳時中接受《彭博士觀風向》節目主持人彭啟明專訪，被問及加利公司一事是否為個案，他指出，目前以口罩國家隊看來只有這一家，另外經濟部調查也發現，有進口商從中國進口非醫用口罩的數量，比去年還大。

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陳時中表示，未來會從2方面著手調查，一是市面上若標示「醫用口罩」會視品質夠不夠、進口的報單是否符合，以及是否擁有許可證；另外，「非醫用口罩」在關口上就會攔查，「大概未來也會做這些標示的要求，讓它更清楚，讓民眾選擇可以更完全。」

▲加利公司從中國進口的非醫用口罩日前已流入新北市藥局。（圖／記者崔至雲攝）

提到加利公司以進口中國非醫用口罩混充，陳時中痛批「這間是很惡劣！」並直言口罩廠商沒日沒夜、拚命打拚，才得到「口罩國家隊」的名譽，並非一開始就被稱為口罩國家隊，「我們一開始是徵用口罩，去徵，你有在做的，我們都徵用合格口罩，他們真的很拚，從188萬能做到2000萬片。」從工具機、組裝、師傅，甚至有人遭機具割傷手，靠著所有人打拚才獲得社會給予的口罩國家隊榮譽。

陳時中狠批，加利公司為害群之馬，「他竟然說以國家口罩隊為恥，這是開玩笑嗎？這太離譜。」加利公司負責人林明進甚至揚言要退出口罩隊，事實上現在已被勒令停工、停產的加利公司，未來藥證都會出問題，因此並非自己想退出，而是根本沒資格再當國家口罩隊。

被問及台灣自產的口罩量是否足夠，若秋冬再來一波疫情能否因應？陳時中有信心地說，「口罩沒有問題！我們倉庫現在有3億多片，然後我們外銷的訂單也都蠻不錯的」「這次防疫就是徵用，整個都是台灣自己的」。