國台辦證實：王金平出席海峽論壇　親民黨、新黨也派人

▲國台辦發言人馬曉光。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導

大陸第十ニ屆海峽論壇將於9月19日在福建省舉辦，儘管陸委會發布民眾禁止在台參與「海峽論壇」、政黨人物不准出席的政策。大陸國台辦發言人馬曉光今（8日）證實，台灣方面會有出席代表，國民黨由王金平率團，另外新黨、親民黨也會派人參加。

馬曉光指出，「儘管受疫情等因素影響，本屆論壇仍受到兩岸各界廣泛關注。中國國民黨前副主席王金平、秘書長李乾龍，以及新黨、親民黨等台灣有關黨派團體及各界代表人士將來閩出席論壇活動。」

談到陸委會先前「禁令」政策，國台辦截至目前沒有回應。馬曉光強調，「本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，以線上線下相結合方式開展各項交流，主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合試驗區舉辦相關活動。」

▲2019海峽論壇。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

馬曉光表示，論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊30多場活動以「雲辯論」、「在線知識競賽」、「雲上創意PK」等形式為兩岸青年提供交流和展示オ華的舞台。通過「雲招聘」、「帶貨直播」等途徑幫助服務合胞台商就業創業、復工復產;運用「雲祭祀」雲端晚會展演」、「雲展覽」等方式為傳統文化交流注入新活力。

馬曉光說，論壇將結合抗疫情景劇、環保T台秀、「城市代言人」研學體驗等線下活動形式，通過網上鏈接讓更多島內民眾尤其是年輕人在線參與互動。熱忱歡迎廣大台灣民眾以不同方式參與海峽論壇相關活動。