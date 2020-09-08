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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／不甩陸委會警告！　王金平親自說明出席海峽論壇

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▲▼台北聖興天后宮今(7/7)舉行揭匾儀式，宮廟主委新潤機構董事長黃文辰、前立法院長王金平、國民黨主席江啟臣等共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣、前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

第12屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，陸委會日前再三警告，禁止中央機關人員參與外，也不樂見我地方政府與會，更「奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加」。不過，國民黨主席江啟臣決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，王金平8日13時也將親自說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

國民黨表示，王金平從政經歷豐富，擔任立法院院長17年，亦曾兼任國民黨副主席，瞭解台灣民情及大陸情勢，其圓融智慧向為各界推崇。值此兩岸情勢緊張之際，以王前院長的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，為此次代表團團長最佳人選。

  國民黨指出，自2016年民進黨執政以來，兩岸關係日益惡化，過去半年來，更由於中共當局對台態勢強硬，民進黨政府對大陸亦不遑多讓，兩岸正逐步移入敵意漸深的危險境地，再加上解放軍和美軍在台灣周邊的頻繁活動，日前蔡總統已公開稱擔憂兩岸擦槍走火。

國民黨表示，日趨緊張的兩岸關係帶來兩個巨大風險。一是ECFA中斷對台灣產業的風險，一是兩岸敵對造成在大陸的台灣人民所面臨的各項挑戰。為維護台灣安全繁榮，兩岸必須持續交流對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，為台灣人民提供更好的選擇。

陸委會對「海峽論壇」提出4項政策立場：

1. 禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方人士參與視訊。無論實體或視訊、錄影，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。陸方不可在臺舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在臺合辦論壇相關活動。不希望我方人士透過視訊參加，或造成任何在臺辦理事實。

2. 禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加。無論實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動；奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加。

3. 禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制臺灣方案」。禁止機關(構)、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制臺灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。

4. 政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。為防範中共對台統戰滲透，傷害我主權及民主，政府近期已完成國安五法修正，及制定反滲透法，提醒國人從事兩岸交流時，應注意遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

陸委會重申，支持秉持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流。對該論壇的相關規範是延續過去政策立場，去年中共原計劃在海峽論壇大力操作「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，「但在我方事前提醒國人反制下、毫無成果」，呼籲國內各界切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權及自由民主。

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