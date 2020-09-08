談關心館長...陳其邁靦腆卡10秒　「新北市要加油快破案！」

▲高雄市長陳其邁談到怎麼關心館長露出靦腆微笑 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

「館長」陳之漢日前中槍住院後，他也在臉書發文透露，手術結束第一通電話竟是自己2018年罵最兇的高雄市長陳其邁打來，讓他感到羞愧又感動。陳其邁再次被問及是否有繼續關心館長，他露出靦腆笑容，想了好久欲言又止，表示關心的方式有很多種。

館長臉書透露，手術醒來接到的第一通電話是高雄市長陳其邁打來的，對方不計前嫌，讓他感動又羞愧。關於是否還有繼續關心館長，陳其邁8日受訪表示：「欸…關心的方式有很多種」，記者追問是用何方式？陳其邁難得露出靦腆微笑，一度想了快10秒，欲言又止，說出：「好朋友關心就是關心！」





▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

至於館長說因曾把陳其邁罵很兇，現在感到羞愧又感動，陳其邁也說：「他想太多他太客氣，真的不敢當，比較大的問題是把趕快把真正的幕後的主導的兇手趕快找出來，侯友宜市長是警察出身，案子一定要趕快破，新北市要加油，案發地點在新北市，希望趕快破案，其實才是安慰館長最好的方式。」

陳其邁對於被罵也一笑置之，他說：「還好啦！我們就常常被人家罵，他有時候講話比較不拘限制，比較豪爽剽悍，常常在節目叫我的名字，我也不以為意，這樣還好啦，希望他早日康復，畢竟他有很多年輕朋友非常喜歡他，他在講到國家的立場我也蠻喜歡，大家都很關心他。」他也笑說：「還要告白嗎？不用吧，開玩笑地，這樣臉又紅了不好意思。」