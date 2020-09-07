中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」：罵你一堆還這樣對我

▲館長中槍後眾多親友到醫院關心，顯現出好人緣。（圖／翻攝自YouTube）



記者黃可昀／綜合報導

「館長」陳之漢中槍後有不少政治人物前往醫院探望，柯文哲、侯友宜、黃國昌等人都親自到場關心，民進黨立委高嘉瑜更特地到病床旁獻唱祝福。館長今天早上在臉書PO文說，回想起手術結束的那天，他接到的第一通電話竟然是意想不到的人，「我18年對你罵了一堆，你還願意這樣對我，讓我感到羞愧又感動。」

館長中彈後隨即送往醫院進行手術，醒來接到的第一通電話是高雄市長陳其邁打來的，「在電話中，你講了很多讓我感動的話」，面對對方的關心與鼓勵，心裡卻覺得相當羞愧，因為他過去時常在直播中發表個人對政治的批判，陳其邁也曾被他抨擊過，如今對方不計前嫌第一時間打電話關心，令他十分感動，「謝謝你市長，謝謝。」

請繼續往下閱讀...

▲陳其邁過去常被館長罵，但得知對方中彈仍第一時間關心。（圖／攝影中心攝）



館長還在留言強調，很多以前被他罵過的人，得知他中槍消息後紛紛落井下石，「不是可惜我沒死，就是酸言酸語笑我，大家可以上網看清楚」，所以陳其邁的關心對他來說格外窩心。陳其邁也親自在這篇貼文底下留言，「館長加油！」一來一往的互動讓留言區頓時溫暖起來。

其他網友表示，「從過去陳其邁的言行可發現是對事不對人」、「患難見真情！當你有難時，才看得出身邊的人誰是真心相待」、「以德報怨真的很難～尤其已經是位高者更難～佩服」、「館長跟其邁仔都更溫暖了」。