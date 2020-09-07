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格鬥家控館長商標侵權求償300萬　律師秀合約曝真相「只有字一樣」

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▲▼館長與王怡天「IFINITE POWER」商標糾紛。（圖／翻攝王怡天臉書）

▲格鬥家王怡天因「IFINITE POWER」商標糾紛，向館長陳之漢求償300萬。（圖／翻攝王怡天臉書）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年11月間，開直播痛訴與格鬥家王怡天「INFINITE POWER」商標的爭議，引館粉、館黑網路論戰，王怡天也拍片秀合約反擊，並提告館長求償違約金300萬元；北院9月7日開庭，館長律師受訪時秀出協定，指雙方僅說好館長不註冊、使用某「特定商標」，不料王怡天竟主張，只要衣服上有「INFINITE POWER」字樣就是侵權，質疑「這是文字獄嗎？」

王怡天委任律師表示，館長應於協定後停止使用「INFINITE POWER」商標，卻仍繼續販售相關商品，應賠償300萬違約金，並提出王怡天於2015年註冊商標、2019年3月註冊核准、同年8月1日與館長簽下協定，以及同年8月5日智慧局認雙方商標相近等證據。

▲▼館長與王怡天「IFINITE POWER」商標糾紛。（圖／記者羅志華攝影）

王怡天委任律師秀出今年2月份買的衣服，指館長在2019年8月雙方協議後，仍持續使用「INFINITE POWER」。（圖／記者羅志華攝）

館長律師表示，館長早在2019年2月28日，於臉書宣布3月份要賣「INFINITE POWER」衣服，而王怡天在8月簽協定時，卻未主張3月賣的衣服侵權，雙方最後僅約定，館長不得使用、註冊某特定雙排樣式的「INFINITE POWER」商標，於衣服等20多個品項上。

律師進一步指出，館長事後的確未將說好的特定商標，拿去註冊或用在衣服上，但王怡天卻擴大解釋合約內容，主張協定後，所有衣服上「INFINITE POWER」的字樣都是侵權；館長律師認為，本案主要在雙方對合約解釋不同，且若照王怡天的說法，那他早該在8月簽協定時就主張侵權，而不是之後又來告，並透露館長對此相當無奈。

王怡天於商標糾紛爆發時在臉書表示，2015年註冊的T-Shirt類「INFINITE POWER」商標是太太想的，稱是為了保護商標、拳館，才因應館長的直播出來澄清，除回憶了兩人合作的種種，也對造成的混亂和紛爭道歉，希望此事能和平落幕。

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