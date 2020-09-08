王鴻薇揭王金平赴中4大意義：為國民黨擋「親共賣台」子彈

▲國民黨文傳會副主委王鴻薇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸福建省廈門市20日將召開第12屆「海峽論壇」，國民黨敦請前立法院長王金平率團出席，預計16日出發、21日返國。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇8日表示，「讓王金平去是高招」，且於當前兩岸時空背景下有4項重大指標意義，其中之一是為國民黨擋（指控親共賣台）子彈。

「國民黨今天拍板由王金平率隊參加海峽論壇，在現下兩岸時空背景下具有多重指標意義」。王鴻薇指出，第一，即使民進黨政府將海峽論壇汙名化，甚至準備用國安五法來辦參與對岸和平對話平台，兩岸要和平不要戰爭。

第二，儘管國民黨內不少支持者不喜歡王金平，但王金平一直未離開國民黨，王金平仍然是國民黨的資產。蔡英文甚至一度要邀王金平出任海基會董事長，王金平沒有去，但仍願意代替國民黨出訪，為國民黨擋（指控親共賣台）子彈。

第三，向台商送暖。這段時間以來，民進黨的抗中政策讓在外打拚的台商寒心。這次趁著參加海峽論壇，國民黨關心台商，讓台商知道在家鄉，仍然有人心繫台商，他們並不孤單。

第四，王金平要向對岸重申延續兩岸經濟合作架構協議（ECFA)。ECFA距今實施滿十年，仍然有人擔心會有中斷之虞，應透過這個機會讓台灣農民及中小企業安心。

另外，王鴻薇也用Hashtag強調，「讓王金平去是高招」、「兩岸要和平不要戰爭」。

▼王鴻薇8日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）