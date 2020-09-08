　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王金平赴海峽論壇　陸委會聲明：已有善意提醒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正就蔡總統520就職演說有關兩岸部分，召開記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會提醒國人赴陸交流應留意社會觀感。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

對於國民黨派前立法院長王金平率團赴陸參加「海峽論壇」，陸委會下午透過新聞稿表示，對於不在禁止範圍的個人或團體，本會基於主管機關權責前已善意提醒注意交流規範，呼籲從事兩岸交流人士，應瞭解當前兩岸關係複雜敏感，並能適時反應台灣主流民意，共同維護國家整體利益與尊嚴。

陸委會重申，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流立場一貫；我們對中共舉辦「海峽論壇」的相關規範均延續過去政策，且已行之多年。

▲▼王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

陸委會指出，兩岸人民關係條例對於公務員及特定身分人員進入中國大陸依法應經申請，並經內政部等相關機關組成之審查會審查許可之程序已有明確規範。政府於接獲相關申請案件後，均會依法進行審查。

陸委會繼續表明，我方人士參與具統戰性質的「海峽論壇」，應注意台灣社會觀感，並遵守兩岸人民關係條例規範，不能進行違法的合作行為或締結聯盟，或與陸方簽署協議、備忘錄等文書。

國民黨今天指出，第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨江啟臣主席決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍先生擔任副團長。

王金平8日下午受訪表示，海峽論壇是一個民間交流性質，一切守法，此行主要是希望能緩和兩岸緊張情勢，預計16日出發到廈門，預計21日返國。

王金平表示，這次海峽論壇是重要機會，讓兩岸之間有一個互相交流場合，當然這次因為中美發生緊張關係，連帶對台灣造成相當程度的影響，兩岸官方沒有直接聯繫，國民黨更需要主動來擔任重要責任，互相了解溝通，希望能緩和兩岸緊張情勢。

陸委會副主委兼發言人邱垂正稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪時說，本次相關人員應不需要經過政府許可，但本會提醒國人進行兩岸交流都應和於規範、共同維護國家主權，另自中國大陸返回後，須遵守防疫隔離規定。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／新莊5車連環撞！砂石車剎不住撞一團　3人送醫
下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電
沒立刻幫結帳！板橋女飆罵店員92秒跳針吼「道歉」超扯影片曝
武則天、安史之亂也沒了！新課綱歷史大砍學者怒：到底搞什麼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王金平赴海峽論壇　陸委會聲明：已有善意提醒

陸三款疫苗集體亮相！詳細資訊大公開　接種7天後產生抗體

中印開戰來真的？　環球時報：印度一線部隊離被消滅不遠了

非法越線還鳴槍威脅！　胡錫進警告：印軍準備被「就地消滅」

防「新發地」疫情重演　陸暫停19國56家冷鏈食品企業進口

抗衡美國淨網行動！　王毅：中國發起《全球數據安全倡議》

低收入父母養不起！逼22歲女兒「當2歲兒媽媽」...法院：不可拒絕

僅靠家人指點！13歲大學畢業　天才少女怨父母「把我帶上錯路」

獨／和碩子公司「羞辱員工」爆離職潮　生產部否認：我們都正常運作

團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

王金平赴海峽論壇　陸委會聲明：已有善意提醒

陸三款疫苗集體亮相！詳細資訊大公開　接種7天後產生抗體

中印開戰來真的？　環球時報：印度一線部隊離被消滅不遠了

非法越線還鳴槍威脅！　胡錫進警告：印軍準備被「就地消滅」

防「新發地」疫情重演　陸暫停19國56家冷鏈食品企業進口

抗衡美國淨網行動！　王毅：中國發起《全球數據安全倡議》

低收入父母養不起！逼22歲女兒「當2歲兒媽媽」...法院：不可拒絕

僅靠家人指點！13歲大學畢業　天才少女怨父母「把我帶上錯路」

獨／和碩子公司「羞辱員工」爆離職潮　生產部否認：我們都正常運作

團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

新台幣收盤升值1.9分　收在29.505元

P.League+／劉義祥結束CBA教職　傳將回台接掌璞園總教練

頻換大頭照代表自戀！專家解剖「7類照片」隱藏特質…5人格一次曝

iPhone 12 連5G也有高低之分？　解謎5G毫米波的優劣

蘇貞昌交辦告民代　台南藍軍轟市府辦言論自由日太諷刺

美拍當道！打造最夢幻的野餐專區　第一次野餐就上手

鄧鴻源／關於人生的兩個「大哉問」

「盡其在我」　王金平：一切都為兩岸和平而努力

大夜班薪水卻「不到30K」！網揭低薪問題根本：幹嘛還要多花錢？

快訊／新莊台65匝道事故！砂石車煞不住「5車撞一團」　3駕駛送醫

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

天才少女13歲大專畢業　怨父母把她帶上錯的路

泡溫泉硬要跳水！　男當場「頸椎骨折」慘死

大陸新首富誕生！1.75兆身價秒殺馬雲

開學第一天送小孩上學　老爸竟跑錯3學校

批習近平帳戶被封　蔡霞存款全沒了

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

僅靠家人指點！13歲大學畢業　天才少女怨父母「把我帶上錯路」

女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被肉搜結果大反轉

28歲男街頭持刀亂砍　當場被擊斃！

更多熱門

相關新聞

國民黨：台美要簽BTA先送立院審查

國民黨：台美要簽BTA先送立院審查

總統蔡英文上月宣布將開放含萊劑美豬、30個月以上美牛進口，國民黨團8日召開記者會，書記長鄭麗文痛批，美豬只是敲門磚，後面的BTA才是更大的陷阱，將是台灣農民最大夢魘，要求政府依法舉辦諮詢座談會或公聽會，聽取利害關係人與學者專家之意見，並向立法院說明相關進展。

陳學聖：後代恐誤認故宮國寶從台灣地底挖的

陳學聖：後代恐誤認故宮國寶從台灣地底挖的

中國對綠絕望　李乾龍：藍有責任

中國對綠絕望　李乾龍：藍有責任

TOYOTA Corolla Cross訂單爆量

TOYOTA Corolla Cross訂單爆量

團聚陸配家庭請願　美豬能家人不能？

團聚陸配家庭請願　美豬能家人不能？

關鍵字：

海峽論壇陸委會王金平國民黨兩岸大陸台灣福建一國兩制中華民國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面