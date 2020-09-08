王金平赴海峽論壇　陸委會聲明：已有善意提醒

▲陸委會提醒國人赴陸交流應留意社會觀感。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

對於國民黨派前立法院長王金平率團赴陸參加「海峽論壇」，陸委會下午透過新聞稿表示，對於不在禁止範圍的個人或團體，本會基於主管機關權責前已善意提醒注意交流規範，呼籲從事兩岸交流人士，應瞭解當前兩岸關係複雜敏感，並能適時反應台灣主流民意，共同維護國家整體利益與尊嚴。

陸委會重申，政府支持秉持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流立場一貫；我們對中共舉辦「海峽論壇」的相關規範均延續過去政策，且已行之多年。

▲王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

陸委會指出，兩岸人民關係條例對於公務員及特定身分人員進入中國大陸依法應經申請，並經內政部等相關機關組成之審查會審查許可之程序已有明確規範。政府於接獲相關申請案件後，均會依法進行審查。

陸委會繼續表明，我方人士參與具統戰性質的「海峽論壇」，應注意台灣社會觀感，並遵守兩岸人民關係條例規範，不能進行違法的合作行為或締結聯盟，或與陸方簽署協議、備忘錄等文書。

國民黨今天指出，第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨江啟臣主席決定派代表團出席，敦請立法院前院長王金平先生擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍先生擔任副團長。

王金平8日下午受訪表示，海峽論壇是一個民間交流性質，一切守法，此行主要是希望能緩和兩岸緊張情勢，預計16日出發到廈門，預計21日返國。

王金平表示，這次海峽論壇是重要機會，讓兩岸之間有一個互相交流場合，當然這次因為中美發生緊張關係，連帶對台灣造成相當程度的影響，兩岸官方沒有直接聯繫，國民黨更需要主動來擔任重要責任，互相了解溝通，希望能緩和兩岸緊張情勢。

陸委會副主委兼發言人邱垂正稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪時說，本次相關人員應不需要經過政府許可，但本會提醒國人進行兩岸交流都應和於規範、共同維護國家主權，另自中國大陸返回後，須遵守防疫隔離規定。

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