新北市府助鴻海成立口罩產線　侯友宜親頒獎肯定企業公民精神

▲新北市長侯友宜頒獎，感謝投入生產防疫物資的行列的工廠。（圖／新北市政府提供）



政治中心／綜合報導

在新冠肺炎盛行之際，鴻海集團發揮社會企業責任，立即投入生產口罩的行列，在新北市府的協助下，迅速的在土城設立醫療級口罩的產線，紓緩防疫物資的緊張，新北市府日前舉辦頒獎典禮感謝各企業的的幫助，市長侯友宜也親自頒發獎狀。

新市政府經濟發展局表示，當時在鴻海集團沒有設立醫療器材工廠的經驗下，新北市政府立即組成包含經發局、衛生局、環保局、工務局等局處在內的協助團隊，從法規檢視、現場生產環境及申請行政流程等方面，協助鴻海集團迅速成立醫療口罩工廠。

經發局指出，當上半年社會壟罩在疫情升溫的疑慮，同時也有新北廠商發揮企業社會責任，投入防疫資源準備工作，新北市政府都同樣以專案方式協助設廠；除協助鴻海集團設立醫療口罩工廠外，也陸續協助原本專注於電子業的麗正國際、傳統陶瓷產業的福德窯業設立工廠。此外，在紡織業同樣以機能布料取得佳績的儒鴻企業及神采時尚，也在當時投入防護衣的生產。

侯友宜在頒獎典禮時，肯定企業在疫情當下實踐企業公民精神，市府也將善用各界資源並持續合作，共同為市民創造宜居城市。

▲鴻海集團於疫情之初投入生產口罩的行列。（圖／翻攝鴻海）