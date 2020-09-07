柯文哲美豬窮人吃挨批挑撥　侯友宜：小吃美食每個人都有機會吃到

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／新北報導

台北市長柯文哲指出，市面上本土豬和美豬價格落差30元，最後窮人會買到美豬。柯文哲此話一出，挨批挑撥階級對立。對此，新北市長侯友宜表示，小吃美食每個人都有機會吃到。

侯友宜7日指出，其實在平常周遭生活，包括他自己，在很多的小吃店、路邊攤、夜市、傳統市場，也經常跟市民一起食用，平常最喜歡吃的小吃美食都是加工製造而成，而製造加工而成的來源很難管控，不見得是哪一個人吃得到，若品質無法管控好，大家都吃得到，因此，不單什麼窮人、富人，喜好小吃的都有可能吃到這些肉類，且肉類的來源不明。

侯友宜認為，擔憂的是全民，不是單一個，哪一個有錢人或沒錢人，擔憂每一個人都會有機會吃到，所以大家希望還是別進來就沒事，要進來大家就盡量拚，希望做到萬無一失，「但是我覺得很不可能啦！真的很難，因為一進來，價格又便宜，那肉類用混充的方式，你抓不勝抓啦！」

侯友宜還說，就像以前他當刑警時說的，其他案子不發生嗎？這件案子能破，但是最好是不要發生，發生以後再破案，沒有意義，對被害者傷害已經造成，一樣的道理，「當這個進來的時候，你能夠守住什麼都不發生嗎？真的很難，所以既然很難，還是源頭管控，不要進來都沒有事」。

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