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非法繁殖法鬥　五金行老闆拉鐵門嗆稽查員詐騙：去死啦！

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▲法鬥，法國鬥牛犬，鬥牛犬，狗狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pixabay）

▲五金行老闆違法繁殖法鬥幼犬遭稽查時辱罵、打傷公務員被起訴。（示意圖非當事犬／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

黃姓五金行老闆遭人檢舉，違法繁殖5、6隻法式鬥牛犬，台北市動物保護處派員前往稽查，黃男口出4字經惡言辱罵「你去死啦」，並匆忙拉下鐵門，夾傷2名稽查員，最後警方到場協助，救出嗷嗷待哺的幼犬移送安置，黃男不但吃上罰單，台北地檢署7日再依妨害公務、侮辱執行公務人員等罪起訴黃男。

法鬥因為扁臉皺皮的可愛模樣，很受愛狗人士歡迎，但動輒1、2萬元起跳的昂貴價格，也吸引不少業者違法繁殖牟利，台北市動保處2019年初，接獲民眾檢舉，位於台北市松山區疑似有非法繁殖場，因此派員在3月20日前往稽查。

▲法國鬥牛犬,法鬥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法國鬥牛犬因模樣可愛行情高，引來不法業者違法繁殖牟利。（示意圖非當事犬／取自免費圖庫Pixabay）

這間飼養場外觀看來是間五金行，稽查員登門表明身分表示想要了解店內情形，黃姓老闆把2名稽查員推出店外，邊罵「你XX掰，你去死啦」，邊拉下鐵門，拒絕受檢，稽查員通報警方前往協助，果然發現店內5、6隻法鬥幼犬，立即開出罰單。

黃男因打罵公務員被移送法辦後，仍否認違法繁殖法鬥，辯稱是朋友寄養的，還稱不知道稽查員會不會是詐騙集團，所以要把他們推出門外，檢察官不採信他的辯詞，依法提起公訴。

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