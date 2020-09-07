快訊／三重停車場工安意外！男維修升降梯遭機械重壓　命危搶救中

記者陳豐德、徐愷昕／新北報導

新北市7日下午2時許發生一起工安意外！一名維修員在三重公園街32號機械式停車場維修升降梯時，突遭機器重壓，一度受困其中。警消獲報後速趕抵現場，將45歲廖姓維修員救出並送醫。

廖男的同事林姓女子指出，廖男維修機械式電梯時，不明原因突發出尖叫聲，下秒她就在地下3樓電梯發現廖男倒臥該處。而消防初步判定，廖男是在保養時遭機器升降機壓住所以受困，但目前詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲▼新北市三重區７日下午發生工安意外。（圖／記者陳豐德翻攝）