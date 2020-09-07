苗栗男廟裡拜拜「口吐白沫」倒地不起　香客急報警救回一命　　

▲苗栗縣1名男子6日到廟裡上香拜拜時，突然癲癇症發作口吐白沫，民眾看到後趕緊通報警方前來處理，所幸送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉1名45歲的男子，6日下午獨自1前往家裡附近廟裡拜拜，突然不明原因可吐白沫、昏倒在地，其他香客見狀趕忙報警處理，警方到達時男子臉色鐵青並在地上發抖，疑似癲癇發作，經初步急救後送往醫院救治，所幸已慢慢恢復意識。

警方表示，6日下午1時許藉獲民眾通報後，立即派員前往處理，員警到達後發現這名男子疑似癲癇發作，身體不斷顫抖，並且口吐白沫，員警立即聯繫救護人員第一時間到場初步急救後，由警方幫忙協助在最短時間內護送至市區一間醫院急救，該男到達醫院時經搶救後生命跡象恢復穩定。

其妻表示，先生本身患有癲癇疾病，中午她在睡午覺時，丈夫1人到廟裡拜拜，沒想到會突然發作，經醫生說明男子經急救後身體安全無虞，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向警方及救護人員致謝。

苗栗分局也呼籲大眾，平時要隨時注意家中成員身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

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