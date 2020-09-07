連偷2車「撞山壁」　苗栗男喝茫遭圍捕喊：我不用送醫

▲劉男酒後連偷2車，被警方圍捕後自撞山壁就逮，警測酒精濃度高達0.71，全案依公共危險及竊盜罪送辦。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名劉姓男子（59歲），5日中午喝完酒後，先是在公館鄉出磺坑地區竊一輛小貨車，開沒多遠就自撞山壁且棄車逃逸，隨後又在大湖鄉再偷1輛貨車，結果遭警方圍捕，雙方追逐一段路後，劉男又因自撞山壁而被逮；劉男酒測值為0.71，苗栗警方依公共危險及竊盜罪送辦。

苗栗警方表示，劉男5日下午酒過三巡，先是在苗栗縣公館鄉出礦坑地區竊取1輛小貨車，開車行經開礦村永福農路時，不慎失控自撞山壁，小貨車卡在水溝中動彈不得，劉男便棄車逃逸；當他下車步行過國光橋，在台6線上，又發現路邊1輛小貨車鑰匙未拔下，又將小貨車開走，車主發現被偷，立刻報警處理。

大湖警察分局汶水派出所表示，接獲通報後隨即派遣警員前往攔查，在獅潭鄉竹木村汶水橋南端發現該通報失竊之自小貨車，於是尾隨在後，並立即通報勤務指揮中心派員支援。

警方表示，劉男在台3線125公里處，因酒駕過彎不慎自撞路旁山壁；員警立即上前逮捕，發現劉男酒味甚濃，遂實施酒測，酒測值高達0.71mg/l。經檢視後，劉男嘴巴及右腳有擦傷；他向警方表示自己不需送醫，經救護人員做初步包紮後，將劉男帶回；全案依竊盜、公共危險罪嫌移送法辦。

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