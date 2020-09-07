呂秀蓮：民進黨應為「昨是今非」道歉　朝野必須全力禁止內臟進口

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蕭羽耘／台北報導

總統蔡英文宣布開放美豬牛進口議題持續延燒，前副總統呂秀蓮7日呼籲，國民黨與民進黨，尤其是民進黨，應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉，並向國人承諾以後不應純「為反對而反對」，且朝野必須全力禁止內臟進口。

針對美豬風波，呂秀蓮7日在臉書發文表示，當年前總統陳水扁要開放美豬牛時，國民黨堅決反對；前總統馬英九決定開放美牛，總統蔡英文當時也誓死反對，如今蔡英文宣布開放，國民黨非反對不可。

呂秀蓮感概，一般消費者尤其豬農，眼睜睜看這兩個政黨翻雲覆雨，輪流上演「政黨惡鬥」的歹戲拖棚，讓他們如何忍受？

對於美國衛生部長日前來訪，呂秀蓮表示，陳水扁最近透露AIT早就明言美豬牛進口是「政治問題」，意即那是美國幫助台灣的必要「回饋」，無論何黨執政，都應善盡的「禮數」，形同藍綠「共業」，共業只得共同承擔。

呂秀蓮鄭重呼籲，國民黨及民進黨，尤其是民進黨，應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉，向國人承諾以後不應純「為反對而反對」，一切作為均應理性、專業、負責。

至於內臟進口問題，呂秀蓮說，既然瘦肉精存留內臟不易排除，而國人又嗜食內臟料理，朝野應全力拒絕進口牛豬的內臟部位，不應答應全豬進口，也要作好標示，提供消費者充分資訊維護國人健康。

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