20顆就換錢！電池回收「0.5公斤11元」　兩大超商、家樂福都行

▲回收廢乾電池加碼！0.5公斤換11元，只要約20到25顆3號電池。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

環保署鼓勵回收廢乾電池，祭出限時加碼，只要9月9日至9月22日期間，到統一超商、全家超商，回收0.5公斤廢乾電池，除了菸酒、代收服務外，其餘商品皆可折抵11元。若是到家樂福旗下量販店、超市，則可直接兌換11元現金。

廢乾電池含有的鐵、錳、鋅等金屬可回收再利用，但任意棄置，不僅浪費資源，也污染環境。環保署回收基管會執秘顏旭明表示，台灣每年使用乾電池約1.1萬噸，目前僅約4000噸被回收，回收率穩定維持在4成，因此環保署再次舉辦加碼活動，鼓勵民眾回收廢乾電池。

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顏旭明提醒，電池無法在高耗能電器用品繼續使用時，可能尚有殘餘電力，民眾可以「降階使用」，將電池換到鬧鐘、遙控器等用電量較小的電器，使用殘餘電力，但若要真正做到物盡其用，仍應落實回收再利用，因為這些廢乾電池皆含有貴重金屬。

環保署指出，統一超商、全家便利商店及家樂福響應環保，本來平時就有回收廢乾電池折抵消費或兌換現金活動，但這次三大企業再次參與加碼活動，全國含離島超過9600個門市。

民眾只要9月9日到22日期間，拿0.5公斤廢乾電池到兩大超商，即可折抵當次購物消費11元；家樂福量販店、超市則可直接兌換11元現金。至於0.5公斤數量有多少？以3號電池為例，大約20至25顆。

這次活動除了車用大型電池，一般日常的廢乾電池皆可回收，而且不需登記個人資料。必須注意的是，若到兩大超商回收電池，不能折抵菸酒或收代售費用。

▼回收加碼資訊。（圖／環保署）