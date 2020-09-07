「連搶12超商」關13年獲假釋　他持刀再搶一次得手千元下場慘

▲曾犯下12件超商搶案的毛姓男子出獄不到半年又持刀強盜遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

6日凌晨4點多，台北市長安東路7-11超商遭一名男子入侵持刀強盜，這名身穿深藍色上衣、短褲、腳踏拖鞋的中年男子揹著斜背包進入超商後，居然掏出一把水果刀以台語喝令店員「打開櫃子！」，店員嚇得不知所措只能配合，所幸歹徒並未傷人，僅拿走店內收銀台內400多元現金和搜刮擺放的遊戲點數卡，總計搶走約1000多元現金後逃逸、店家趁歹徒逃離後才報警求助。

▲曾犯下12件超商搶案的毛姓男子出獄不到半年又持刀強盜遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後成立專案小組展開調查，經調閱監視器畫面，發現歹徒犯案前先從市民大道、太原路口租用U-BIKE騎到被害店家附近藏放，之後再持刀到超商行搶後再搭乘計程車逃逸到萬華區西門町一代藏匿。

▲曾犯下12件超商搶案的毛姓男子出獄不到半年又持刀強盜遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方釐清他的來去動線，順利鎖定一名曾在2006年2月間到07年10月底、橫行台北市、新北市一帶連續持刀搶劫12間超商，目前住在新北市板橋區的毛姓強盜慣犯（44歲、多次強盜前科），據瞭解，毛男因涉及上述12件超商搶案，2007年遭法院判刑20年發監入獄，今年5月11日因表現良好才獲假釋出獄。

未料毛嫌出獄後與社會脫節，找工作又四處碰壁，經濟拮据狀況下又重操舊業奏走上搶銀行這條歪路，警方表示毛男前案剩餘殘刑還有6年左右，加上這次又策畫持刀搶超商僅得手約千元，卻即將面臨7年以上的強盜重罪追訴，目前台北地檢署檢察官建請法院羈押，該案正召開聲押庭中。

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